شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب الدهون؟.. تعرف على الأعراض والعوامل المسببة لهذا الاضطراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطراب الدهون هو خلل ناتج عن زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو يؤدي إلى السمنة وهو أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية، لا يمكن تحديد اضطرابات الدهون بشكل عام ما لم تسبب إزعاجا خطيرا لجسمك وتتراكم المواد الدهنية بكميات كبيرة في أنسجتك، فى التقرير التالى نتحدث عن أعراض وأسباب وعوامل وأمراض أو حالات طبية اضطراب الدهون، وفقًا لما ذكره موقع " onlymyhealth ".

ما هى أعراض اضطراب الدهون؟

- نتوءات صفراء أو دهنية على جلدك.

- تجاعيد أو علامات صفراء على الجلد بالقرب من الأوتار أو المفاصل.



اضطراب الدهون

- نتوءات بارزة في الزاوية الداخلية للعينين ، صفراء قليلاً.

- أقواس بيضاء حول القرنية في العين.

ما الذي يسبب اضطراب الدهون؟

أسباب وراثية

في كثير من الحالات تنتقل أعراض اضطرابات الدهون في الأسرة، من الممكن أن يحدث اضطراب الدهون بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الأسرة مما يؤدي إلى إصابة الشخص المصاب

روتين النظام الغذائي

يحدد نظامك الغذائي بشكل كبير فرصك في الوقوع بسبب اضطراب الدهون، إذا كنت تميل إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة ، فمن المرجح أن تصاب بهذا الاضطراب، هناك نوعان من الدهون التي تزيد من مستويات الكوليسترول الدهون المشبعة والدهون المتحولة.



اضطراب الدهون

ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الدهون؟