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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب الدهون؟.. تعرف على الأعراض والعوامل المسببة لهذا الاضطراب والان مع تفاصيل الخبر
ما هى أعراض اضطراب الدهون؟
- نتوءات صفراء أو دهنية على جلدك.
- تجاعيد أو علامات صفراء على الجلد بالقرب من الأوتار أو المفاصل.
اضطراب الدهون
- نتوءات بارزة في الزاوية الداخلية للعينين ، صفراء قليلاً.
- أقواس بيضاء حول القرنية في العين.
ما الذي يسبب اضطراب الدهون؟
أسباب وراثية
في كثير من الحالات تنتقل أعراض اضطرابات الدهون في الأسرة، من الممكن أن يحدث اضطراب الدهون بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول في الأسرة مما يؤدي إلى إصابة الشخص المصاب
روتين النظام الغذائي
يحدد نظامك الغذائي بشكل كبير فرصك في الوقوع بسبب اضطراب الدهون، إذا كنت تميل إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة ، فمن المرجح أن تصاب بهذا الاضطراب، هناك نوعان من الدهون التي تزيد من مستويات الكوليسترول الدهون المشبعة والدهون المتحولة.
اضطراب الدهون
ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الدهون؟
- التدخين أو استهلاك التبغ.
- تناول بعض الأدوية.
- زيادة الوزن أو السمنة.
- أن تكون خاملا جسديا أو كسولا جدا.
هل تؤدى أمراض أو حالات طبية إلى اضطراب الدهون؟
إذا كنت تعاني من مشاكل أو أمراض طبية معينة ، فقد يكون معدل الوقوع بسبب اضطراب الدهون أعلى بسبب هذه المشاكل الطبية:
- متلازمة الأيض.
- أمراض الكلى.
- السكري.
اضطراب الدهون
- قصور الغدة الدرقية.
- متلازمة كوشينج.
- متلازمة الأيض.
- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.