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شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأفضل الأطعمة الصيفية لإنقاص الوزن.. تعرف على روشتة رجيم الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الموسم الأفضل لإنقاص الوزن بكل سهولة ، فمع وصول جميع الفواكه والخضروات الطازجة إلى ذروة النضج في الصيف ، ليس من الصعب استبدال تلك الأطعمة التي تسبب السمنة بالأطعمة التى تقاومها، أضف هذه الأطعمة الأساسية إلى قائمتك اليوم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
1 الكريز
الكريز مليء بالريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة، ووجد باحثون في جامعة جورجيا بأثينا أن مكملات ريسفيراترول تقلل من زيادة الوزن ونزع المعادن من العظام.2 فطر المشروم
أكد الباحثون في قسم علوم التغذية بجامعة بافالو، أن فطر المشروم فعال في تثبيت نسبة السكر في الدم لدى النساء الخاضعات للاختبار وتقليل ارتفاعات الأنسولين ، وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات والحفاظ على الوزن غير المرغوب فيه.3 الخيار
الخيار فائق الترطيب للجسم ومنخفض في السعرات الحرارية ، ومحمّل بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات ، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.4 جريب فروت
اجعل الجريب فروت جزءًا من روتينك المعتاد فهو يحتوى على فيتامين سي ، والذي يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك ويساعدك على مقاومة نزلات البرد الصيفية ، فإن الجريب فروت يعد خيارًا رائعًا لأي شخص يحاول خسارة الوزن .
البطيخ
الحصول على صحة أفضل هذا الصيف يبدأ بعنصر أساسي مألوف البطيخ، تتكون هذه الفاكهة الحلوة من أكثر من 90 % من الماء ، وهي طريقة رائعة للبقاء باردًا ورطبًا ، حتى في أيام الصيف الحارة بالإضافة لفقدان الوزن.
الأفوكادو
يعتبر الأفوكادو مصدرًا جيدًا للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، بينما تم ربط المكونات الإضافية ، مثل عصير الليمون والبصل الغني بالكيرسيتين ، بفقدان الوزن.
الجمبري
لا يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا للبروتين منخفض السعرات الحرارية فحسب ، بل إنه أيضًا مصدر جيد لأوميجا 3 المضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تسريع جهود فقدان الوزن.
الفراولة
يحتوي كوب من الفراولة على 47 سعرة حرارية فقط ، ويحتوي على ما يقرب من 3 جرامات من الألياف المعززة لصحة الأمعاء ، و 141 % من فيتامين سي اليومي ، والكثير من فيتامين ب 6 ، تعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا صديقًا للنباتيين للحديد ، والذي يمكن أن يساعد في مقاومة التعب المرتبط بفقر الدم وزيادة الوزن.الطماطم
سواء في الشوربة أو السلطة أو الصلصة ، تعد الطماطم طريقة منعشة لتعبئة نظامك الغذائي بمضادات الأكسدة .الخوخ
يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C وبيتا كاروتين ، وهو مرتبط بتحسين صحة المناعة وانخفاض الوزن.