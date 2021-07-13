شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأفضل الأطعمة الصيفية لإنقاص الوزن.. تعرف على روشتة رجيم الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيف هو الموسم الأفضل لإنقاص الوزن بكل سهولة ، فمع وصول جميع الفواكه والخضروات الطازجة إلى ذروة النضج في الصيف ، ليس من الصعب استبدال تلك الأطعمة التي تسبب السمنة بالأطعمة التى تقاومها، أضف هذه الأطعمة الأساسية إلى قائمتك اليوم، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 الكريز

الكريز مليء بالريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة، ووجد باحثون في جامعة جورجيا بأثينا أن مكملات ريسفيراترول تقلل من زيادة الوزن ونزع المعادن من العظام.

2 فطر المشروم

أكد الباحثون في قسم علوم التغذية بجامعة بافالو، أن فطر المشروم فعال في تثبيت نسبة السكر في الدم لدى النساء الخاضعات للاختبار وتقليل ارتفاعات الأنسولين ، وتجنب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات والحفاظ على الوزن غير المرغوب فيه.

3 الخيار

الخيار فائق الترطيب للجسم ومنخفض في السعرات الحرارية ، ومحمّل بمضادات الأكسدة المقاومة للالتهابات ، ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4 جريب فروت

اجعل الجريب فروت جزءًا من روتينك المعتاد فهو يحتوى على فيتامين سي ، والذي يمكن أن يعزز نظام المناعة لديك ويساعدك على مقاومة نزلات البرد الصيفية ، فإن الجريب فروت يعد خيارًا رائعًا لأي شخص يحاول خسارة الوزن .

البطيخ

الحصول على صحة أفضل هذا الصيف يبدأ بعنصر أساسي مألوف البطيخ، تتكون هذه الفاكهة الحلوة من أكثر من 90 % من الماء ، وهي طريقة رائعة للبقاء باردًا ورطبًا ، حتى في أيام الصيف الحارة بالإضافة لفقدان الوزن.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مصدرًا جيدًا للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، بينما تم ربط المكونات الإضافية ، مثل عصير الليمون والبصل الغني بالكيرسيتين ، بفقدان الوزن.

الجمبري

لا يعتبر الروبيان مصدرًا جيدًا للبروتين منخفض السعرات الحرارية فحسب ، بل إنه أيضًا مصدر جيد لأوميجا 3 المضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تسريع جهود فقدان الوزن.

الفراولة

يحتوي كوب من الفراولة على 47 سعرة حرارية فقط ، ويحتوي على ما يقرب من 3 جرامات من الألياف المعززة لصحة الأمعاء ، و 141 % من فيتامين سي اليومي ، والكثير من فيتامين ب 6 ، تعتبر الفراولة أيضًا مصدرًا صديقًا للنباتيين للحديد ، والذي يمكن أن يساعد في مقاومة التعب المرتبط بفقر الدم وزيادة الوزن.

الطماطم

سواء في الشوربة أو السلطة أو الصلصة ، تعد الطماطم طريقة منعشة لتعبئة نظامك الغذائي بمضادات الأكسدة .

الخوخ

يعد الخوخ مصدرًا جيدًا لفيتامين C وبيتا كاروتين ، وهو مرتبط بتحسين صحة المناعة وانخفاض الوزن.