شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على وجهك تكشف عن حالة جسدك.. منها البثور وانتفاخات العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهك هو الجزء الوحيد من جسدك الذي تراه عدة مرات في اليوم، فالوجه هو الذي يروي قصة الجسد بأكملها، حيث يبدو الوجه مرهقًا جدًا أو مكتئبًا عندما يكون الشخص مريضًا أو مكتئبًا، وعلى النقيض من ذلك يبدو الوجه قانعًا ومتوهجًا في الأوقات السعيدة وعندما يكون الشخص بصحة جيدة، لذلك فإن هناك بعض العوامل المهمة الأخرى التي تخبرنا عن حالتك الصحية والتى تظهر على وجهك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

اصفرار الوجه والعينين

يتحول لون الوجه والعينين إلى الأصفر بسبب تراكم الكثير من الفضلات في جسمك وتمزق خلايا الدم الحمراء أيضًا، ويمكن أن يصاحب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة الأخرى اليرقان مثل الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد، كريات الدم البيضاء)، والمرارة وغيرها.

تساقط الشعر

يمكن أن يكون تساقط الشعر مؤشرًا على داء الثعلبة إذا كنت تفقد رموشك أو حاجبيك، وكذلك وجود بقع في شعرك، حيث أن هذا المرض له علاقة بنظام المناعة لديك والذي يستهدف بصيلات شعرك وبالتالي تظهر بقع تساقط الشعر على وجهك ويمكن لبعض الأدوية أو المقويات الموصوفة من جانب الطبيب أن تساعد في تجديد بصيلات الشعر.

العيون المنتفخة

تنتج عن وجود سائل في المنطقة تحت عينيك يعطي مظهرًا منتفخًا، وقد يكون سببها، قلة النوم أو الإفراط في استهلاك الملح، أو تغيرات هرمونية أو بسبب الطقس الحار الرطب أو بسبب تقدم السن حيث تضعف العضلات التي تدعم الجفون مع تقدم العمر أو الحساسية أو الإفراط فى استخدام الميك أب أو استخدام أنواع صابون غير مناسبة أو العطور.

نمو شعر بمناطق غير مستحبة بالوجه

كم هو مزعج أن تجد شعرًا ينمو حيث لا تريده بمناطق فى الوجه، حيث يمكن رؤيتها عند الرجال حول الأذنين والحاجبين أو حول الذقن عند السيدات، وهذه الحالة ليست شديدة ولكن في بعض الحالات يمكن أن تكون إشارة أو عرضًا لمتلازمة تكيس المبايض لدى النساء.

شفاه جافة ونزيفة

الشفاه المتشققة أو الجافة منتشرة بشكل خاص خلال فصل الشتاء، ويمكن أن يساعد الفازلين أو زيت جوز الهند أو المسكنات على حمايتها وترطيبها، وقد يكون سببها بعض المشكلات الصحية مثل الجفاف أو الحساسية أو رد فعل تحسسي تجاه دواء مثل المنشطات.

الشامات

الشامات لا تدعو للقلق، فقد تكون وحمات ولادة أو علامات غير ضارة، ومع ذلك إذا لاحظت تغييرات غير طبيعية تحدث فيها فيما يتعلق باللون أو الشكل أو الحجم أو الإحساس، فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استشارة الطبيب، حيث يمكن أن تكون علامة كبيرة على السرطان.

البثور

تنتج البثور أو القروح الباردة عن طريق فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، في حين أن الهربس الفموي هو النوع الأكثر شيوعًا، ينتشر من خلال اللعاب أو سوائل الجسم، وهو مرض معدى يبقى خاملًا داخل جسم الإنسان طوال حياته، وعندمت ينشط هذا الفيروس تظهر أعراضًا مثل القروح وقد تكون نتيجة شعور الشخص بالاكتئاب أو يعانى من الإجهاد أو حالة مرضية.

تدلي الجفون

قد يكون تدلي الجفون الذي يحد من الرؤية موجودًا منذ الولادة وعادة ما يكون غير ضار، ولكنه قد يشير إلى وجود مشكلة في الدماغ أو الأعصاب أو محجر العين، وهنا يجب استشارة الطبيب إذا كان مصحوبًا بضعف فى العضلات أو صعوبة في البلع أو صداع شديد أو رؤية مزدوجة.

نتوءات في الجفون

هي عبارة عن شكل أصفر وعر يظهر على وحول الجفن العلوي والسفلي، وقد تكون نتيجة الكوليسترول وليست ضارة أو مؤلمة ويمكن إزالتها عادةً، وقد تشير في بعض الأحيان أيضًا إلى الإصابة بأمراض القلب أو خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الشخص.

الكلف

الكلف عبارة عن بقع جلدية رمادية-بنية اللون تظهر على الوجه، وتكون ناتجة عن تغير هرموني أثناء الحمل أو أثناء استخدام بعض أدوية تحديد النسل، وعادة ما تتلاشى من تلقاء نفسها في فترة ما بعد الحمل أو عندما تتوقف السيدة عن تناول الأدوية في هذه الظروف.