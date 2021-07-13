شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تناول الطعام الصحى أثناء السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي هو حجر الزاوية للصحة الجيدة، بجانب ممارسة الرياضة، لتقليل خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة، يمكن أن يشكل تناول الطعام الصحي أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل وأثناء التنقل تحديات فريدة من نوعها، فمن الصعب أيضًا معرفة مكان شراء الأطعمة المغذية، وتحديد ما يجب عليك تعبئته في حقيبة الغداء الخاصة بك ، وكيفية الحفاظ على وجبة متوازنة أثناء السفر، وفقا لما نشره موقع " healthline".

أساسيات الأكل الصحي

لتناول طعام صحي، تحتاج إلى الحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية من المجموعات الغذائية الخمس "منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالبروتين والحبوب والفواكه والخضروات".

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أمثلة على الأطعمة من كل مجموعة : منتجات الألبان:الحليب والجبن والزبادي والحليب الخالي من اللاكتوز وحليب الصويا المدعم. الأطعمة الغنية بالبروتين:المأكولات البحرية واللحوم والدواجن والبيض والبازلاء والفول والمكسرات والبذور ومنتجات الصوياالحبوب:القمح والأرز والشوفان ودقيق الذرة والشعير. الفواكه:فواكه طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة وعصير فواكه 100٪. الخضروات :خضروات طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة (نيئة أو مطبوخة) وعصير خضروات 100٪.

كيف تملأ طبقك لوجبة صحية؟

املأ نصف طبقك بالخضروات غير النشوية مثل السبانخ أو الكرنب، بعد ذلك ، املأ ربع طبقك بالأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل الدجاج أو السمك أو الفاصوليا ، حسب تفضيلاتك، أخيرًا ، املأ الربع المتبقي من طبقك بالحبوب مثل الأرز أو الكينوا.

يهضم جسمك وجبات مختلطة تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف بشكل أبطأ من الحبوب وحدها، وهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، مما يمكن أن يساعد في دعم الوزن الصحي ونسبة السكر في الدم.

تناول الطعام الصحي أثناء السفر

قد يكون السفر وقتًا مرهقًا لبعض الناس، حيث يجد الكثيرون صعوبة في تناول الأطعمة الصحية أثناء السفر، وخيارات الطعام في المطارات ومراكز السفر الأخرى تميل إلى أن تكون خدمات وجبات سريعة، وسواء كنت تقوم برحلة طيران أو تستعد لرحلة برية ، فإن وجود خطة سيوفر لك التوتر بحثًا عن وجبات خفيفة مغذية على طول الطريق، وفرصة لتجنب الجوع الشديد ثم الإفراط في تناول وجبتك التالية

الوجبات الخفيفة غير القابلة للتلف:

فاكهة مجففة:

يمكنك تعبئة الزبيب والتوت البري المجفف والمانجو المجفف بالتجميد أو أي فاكهة مجففة أخرى من اختيارك للحصول على وجبة سريعة أثناء رحلتك، أفضل جزء هو أن كل هذه العناصر تؤخذ في الاعتبار من استهلاكك اليومي للفاكهة .

المكسرات والبذور:

هذه المصادر من الدهون والبروتينات الصحية هي وجبة خفيفة أخرى مريحة وسهلة التعبئة لتناول الطعام الصحي أثناء التنقل، قم بإقران المكسرات والبذور بالفواكه المجففة لعمل مزيج رائع ، وقم بتعبئتها في أكياس صغيرة قابلة لإعادة الإغلاق لسهولة التخزين.





البروتين بار:

يمكنك تخزين البروتين بار في حقيبة مستلزمات السفر، أو حقيبة اليد ، لسهولة الوصول إليها عندما تشعر بالجوع، اختر أنواع من البروتين بار تحتوي على نسبة منخفضة من السكريات المضافة.