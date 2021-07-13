شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتخلص منه.. اعرف فوائد قشر الموز منها تبييض الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قشر الموز مغذي للغاية ويمكن أن يساعد في حل العديد من المشكلات الصحية اليومية دون بذل الكثير من الجهد، من تقليل البثور إلى تبييض الأسنان، قشور الموز مفيدة من نواح كثيرة خاصة أنها غنية بفيتامينات B6 وB12 والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

6 فوائد لقشور الموز: 1- جيد للهضم

قشر الموز غني بالألياف ويمكن أن يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي إذا تم تناوله بانتظام، وهو مفيد لعلاج الإمساك والإسهال أيضًا.

2- أسنان مشرقة

وفقًا للخبراء، فإن فرك قشر الموز لمدة دقيقة يوميًا على مدار أسبوع تقريبًا يمكن أن يساعد في الحصول على أسنان لامعة، خاصة أنه غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وعند فركه يتم امتصاص تلك المعادن في المينا وتبييض الأسنان.

3- تعالج البثور

إذا كنت منزعجًا من تلك البثور القبيحة، فما عليك سوى البدء في فرك قشر الموز على وجهك ولاحظ الفرق في غضون أسبوع، حيث تساعد في تقليل التهاب الجلد كما أنها غنية بالفينولات التي تحتوي على مضادات الميكروبات لعلاج البثور وحب الشباب.

4- يقلل التجاعيد

قشور الموز غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سى بما يساعد فى الاحتفاظ بمرونة البشرة وبالتالي يقلل من ظهور التجاعيد.

5- تخفيف الألم

وفقًا لدراسة أجريت في عام 2011، فإن قشور الموز غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا، مثل الكاروتينات والبوليفينول، كما أنها غنية بالخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في تقليل آلام الجسم.

6- الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

قشور الموز غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينولات والفلافونويد والتانين والكاروتينات والقلويدات التي تساعد على منع الجذور الحرة وتحمي الجلد أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية.