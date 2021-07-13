محمد الفلاح - ايفانكا ترامب وزوجها يقتنيان مسكنا فخما في ملاذ المليارديرات

الثلاثاء 13 يوليه 2021

اقتنت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزوجها جاريد كوشنير، مسكنا فخما في مدينة انديان كريك بولاية فلوريدا.



و تعرف المنطقة بـ"ملاذ الميارديرات"، لأنها تأوي أغنى الأغنياء، مثل توم برادلي وجيزيل بوندشين وكارل ايكاهن وادريانا ليما.

وكانت الشائعات تروج حول اقتناء الزوجين لقطعة أرض في المنطقة، لكن موقع "ذا رييل ديل" المتخصص في العقار، كشف أنهما اقتنيا مسكنا جاهزا.

والمسكن عبارة عن إقامة فخمة تمتد على مساحة 5200 متر مربع، وعليها بناية مساحتها 800 متر مربع تضم 6 غرف.

ويحتوي المسكن الأنيق مناظر طبيعية جميلة، وحمامات سباحة عاكسة وسلما مزدوجا، ومسبحا على طراز المنتجع ورصيفا كبيرا.

وتم اقتناؤه في شهر أبريل مقابل 24 مليون دولار، أي أقل بمليون دولار عن ثمن العرض، الذي كان 25 مليون دولار في أكتوبر الماضي.

وتم تطوير الإقامة الفخمة في 1994، وبيعت في 2008 مقابل 7 ملايين دولار، وآخر المالكين لها كان رجل الأعمال الكوبي الأمريكي اليكس ميرويلو وزوجته، وقد رفض التعليق على الصفقة حسب ذات المصدر.

وظهرت ايفانكا وكوشنير اللذان لم يفصحا عن مشاريعهما المهنية بعد مغادرة البيت الأبيض ، وهما يستمتعان بالحياة في أكثر من مكان، وأقاما لفترة في مسكن فخم بمدينة سيرفسايد التي عرفها العالم بسبب انهيار إحدى عماراتها في مطلع الشهر الجاري.

أما اليوم فصارا يقيمان في عنوانهما الجديد: 36 انديان كريك، اسلاند روود، والمكان عبارة عن شبه جزيرة مغلقة تضم 30 إقامة، وبها ناد للغولف وناد ريفي، لكن الزوجين قد يفضلان النادي الخاص بمنظمة ترامب، والذي يقع على بعد ساعة ونصف، حيث استقر دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وبهذا أصبحت فلوريدا المعقل الجديد لآل ترامب، حيث يقيم بها كل من دونالد جونيور وصديقته، ولارا وايريك ترامب، وتيفاني ترامب وخطيبها وحتى مارلا ميبلز الزوجة السابقة لدونالد ترامب، التي غادرت كاليفورنيا لتقيم بالقرب من ابنتها الوحيدة تيفاني، حسب موقع "باري ماتش".