صحة ورشاقة

5 نصائح للتخلص من الغازات.. احرص على تناول النعناع وزيت القرنفل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من الغازات.. احرص على تناول النعناع وزيت القرنفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازات المعدة ظاهرة تسبب الضيق لبعض الناس، وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن التعرض لهذه المشكلة يأتى بشكل أساسى بسبب النظام الغذائى، لذا هناك عدة من نصائح للتخلص من الغازات والأعراض المصاحبة لها، حسب ما ذكره موقع healthline.

اشرب النعناع

 

أظهرت الدراسات أن شاي النعناع أو المكملات الغذائية قد تقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الغازات، تحدث إلى طبيبك قبل البدء في استخدام المكملات، يمكن أن يتداخل النعناع مع امتصاص الحديد وبعض الأدوية، قد يسبب أيضا حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

 

2f31d99fdf.jpg

 

تناول شاي البابونج

 

يمكن أن يساعد شاي البابونج أيضًا في تقليل عسر الهضم والغازات المحتبسة والانتفاخ، قد يؤدي شرب شاي البابونج قبل وجبات الطعام وقبل النوم إلى تقليل الأعراض لدى بعض الأشخاص.

 

شاي البابونج
شاي البابونج

 

استخدم خل حمض التفاح

 

خفف ملعقة كبيرة من خل التفاح في مشروب مثل الماء أو الشاي، اشربه مباشرة قبل الوجبات أو ما يصل إلى ثلاث مرات يوميًا حسب الحاجة لتقليل الأعراض.

 

94302e8d4c.jpg

 

التزم النشاط البدني

 

يمكن أن تساعد التمارين في التخلص من الغازات المحتبسة وألم الغازات، جرب المشي بعد الوجبات كوسيلة لتجنب الغازات، إذا كنت تعاني من ألم الغازات ، فقد يساعدك القفز على الحبل أو الجري أو المشي على طردها.

 

2f305f94ea.jpg

 

استخدم القرنفل

 

القرنفل عشب يستخدم في الطبخ قد يساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخ والغازات عن طريق إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي، أضف قطرتين إلى خمس قطرات في كوب ماء واشربه بعد الوجبات.

 

9541e711fe.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا