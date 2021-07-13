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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من الغازات.. احرص على تناول النعناع وزيت القرنفل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غازات المعدة ظاهرة تسبب الضيق لبعض الناس، وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن التعرض لهذه المشكلة يأتى بشكل أساسى بسبب النظام الغذائى، لذا هناك عدة من نصائح للتخلص من الغازات والأعراض المصاحبة لها، حسب ما ذكره موقع healthline.
اشرب النعناع
تناول شاي البابونج
يمكن أن يساعد شاي البابونج أيضًا في تقليل عسر الهضم والغازات المحتبسة والانتفاخ، قد يؤدي شرب شاي البابونج قبل وجبات الطعام وقبل النوم إلى تقليل الأعراض لدى بعض الأشخاص.
شاي البابونج
استخدم خل حمض التفاح
خفف ملعقة كبيرة من خل التفاح في مشروب مثل الماء أو الشاي، اشربه مباشرة قبل الوجبات أو ما يصل إلى ثلاث مرات يوميًا حسب الحاجة لتقليل الأعراض.
التزم النشاط البدني
يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في التخلص من الغازات المحتبسة وألم الغازات، جرب المشي بعد الوجبات كوسيلة لتجنب الغازات، إذا كنت تعاني من ألم الغازات ، فقد يساعدك القفز على الحبل أو الجري أو المشي على طردها.
استخدم القرنفل
القرنفل عشب يستخدم في الطبخ قد يساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخ والغازات عن طريق إنتاج إنزيمات الجهاز الهضمي، أضف قطرتين إلى خمس قطرات في كوب ماء واشربه بعد الوجبات.