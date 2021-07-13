شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للتخلص من الغازات.. احرص على تناول النعناع وزيت القرنفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غازات المعدة ظاهرة تسبب الضيق لبعض الناس، وأشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن التعرض لهذه المشكلة يأتى بشكل أساسى بسبب النظام الغذائى، لذا هناك عدة من نصائح للتخلص من الغازات والأعراض المصاحبة لها، حسب ما ذكره موقع healthline.

اشرب النعناع

أظهرت الدراسات أن شاي النعناع أو المكملات الغذائية قد تقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الغازات، تحدث إلى طبيبك قبل البدء في استخدام المكملات، يمكن أن يتداخل النعناع مع امتصاص الحديد وبعض الأدوية، قد يسبب أيضا حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.