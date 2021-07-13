شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة عليك تجنبها إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل.. منها اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل هو حالة مزمنة تسبب التهابا حادا في المفاصل، ويؤثر ذلك بشكل مختلف وهناك مجموعة مختلفة من الأعراض وعوامل الخطر، وهذا هو السبب في وجود أطعمة شائعة يجب تناولها وتجنبها عند الإصابة بأي نوع من أنواع التهاب المفاصل، في هذا التقرير سنخبرك بـ 6 أطعمة مضادة للالتهابات يجب على مرضى التهاب المفاصل تجنبها للسيطرة على الألم والالتهاب.

اللحوم الحمراء

عليك الامتناع عن تناول اللحوم الحمراء، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة الضارة بالجسم، إذا كنت تستهلك اللحوم الحمراء ، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض التهاب المفاصل عن طريق زيادة الالتهاب، يؤدي هذا إلى تفاقم تورم المفاصل مما يجعل الأمور صعبة عليك، يمكنك استبدال اللحوم الحمراء بخيارات بروتينية أخرى مثل الأسماك والدجاج والمكسرات والبقوليات.



لحم أحمر

البروتين الموجود في القمح

يوجد الجلوتين في الحبوب مثل القمح والشعير وما إلى ذلك مما يمنحها ملمسًا لزجًا ووجدت بعض الدراسات أن تناول الجلوتين يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل أيضًا ، الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الاضطرابات الهضمية معرضون لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا تناولوا الجلوتين.