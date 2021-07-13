ألفا وبيتا ودلتا وجاما وإيتا.. كل ما تريد معرفته عن متغيرات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت عدة سلالات من "كورونا المستجد"، وهو الفيروس التاجي المسبب لمرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم.

وتتغير الفيروسات طوال الوقت، ويحدث بها طفرات تسبب متحورات يتحول بعضها إلى سلالات، وعندما تصبح النسخة المعدلة سلالة سائدة في منطقة وذات سمات مقلقة، يقوم خبراء الصحة العامة بإطلاق الاسم التي ستعرف به.



وكانت العديد من الطفرات حدثت في الفيروس وأدخلت تعديلات على بروتين (سبايك) الرئيسي، وعلى هذا النحو، أدت الطفرات الجينية المختلفة في بعض الحالات إلى زيادة قابلية الانتقال وربما شدة المرض المرتبط بهذه المتغيرات المعينة.

”الخليج 365” تقدم عرضا مفصلا لأبرز 5 متغيرات من حيث النشأة والخصائص ودرجة الخطورة والانتشار.





متغير ألفا

شوهد متغير ألفا، الذي كان يُطلق عليه B.1.1.7، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، ظهر البديل في الولايات المتحدة.

وينتشر المتغير الآن في 114 دولة على الأقل، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية، وهو مسؤول عن حوالي 95٪ من الإصابات الجديدة بـ"كوفيد -19" في المملكة المتحدة أي حوالي 60٪ من إجمالي الحالات.

ويحتوي متغير ألفا على 23 طفرة مقارنة بسلالة ووهان الأصلية، مع 8 من تلك الموجودة في بروتين (سبايك)، وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة.

ويعتقد أن 3 من طفرات بروتين (سبايك) مسؤولة عن التأثير الأكبر على بيولوجيا الفيروس، ويبدو أن الطفرة (N501Y) تعزز مدى ارتباط البروتين بمستقبلات (ACE2)، وهي نقطة الدخول الرئيسية إلى الخلايا البشرية.

ويمكن للطفرة (69-70del)، بالتنسيق مع (N501Y)، تفسير زيادة قابلية انتقال المتغير، كما يقول بعض العلماء، كما أن طفرة (P681H) يمكن أن تزيد أيضًا من قابلية الانتقال، حيث قد تكون متورطة في كيفية دمج الفيروس مع غشاء خلية بشرية من أجل إيصال جينومه إلى الخلية.

وهذا المتغير أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50٪ من الشكل الأصلي لفيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





وتشير الأبحاث التي أجريت حتى الآن إلى أن لقاحي mRNA (مرسال الحمض النووي الريبوزي)، وهما لقاحا فايزر وموديرنا، فعالان في الوقاية من عدوى أعراض متغير ألفا من فيروس كورونا.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نُشرت في 28 يونيو/ حزيران في مجلة "نيتشر كومينيكيشن" أن دماء العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تطعيمهم بجرعة "فايزر" كانت فعالة في تحييد متغير ألفا.

وأفادت جونسون آند جونسون مؤخرا أن جرعة واحدة من لقاحها تحفز أيضًا الأجسام المضادة المعادلة التي تحمي من المتغير.

متغير بيتا

تم اكتشاف متغير بيتا، الذي كان يُطلق عليه B.1.351، لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو/أيار 2020 وتم اعتباره متغيرًا مثيرًا للقلق في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ويوجد هذا المتغير في 48 دولة على الأقل وفي 23 ولاية أمريكية، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية.

ويحتوي المتغير على 8 طفرات متميزة قد تؤثر على كيفية ارتباط الفيروس بالخلايا، أبرزها (N501Y) و(K417N)، و(E484K)، وقد تسمح طفرة (N501Y)- التي تظهر أيضًا في متغير ألفا- للفيروس التاجي الجديد بالارتباط بشكل أكثر إحكامًا بمستقبلات (ACE2)، وقد تغير طفرة (K417N)، شكل بروتين سبايك، مما يجعل الأجسام المضادة المهيأة للسلالات السابقة أقل احتمالية للتعرف على البروتين.

ويبدو أن الطفرة الثالثة الملحوظة (E484K) تساعد الفيروس أيضًا على تجنب الأجسام المضادة من جهاز المناعة، وفقًا لدراسة في فبراير/شباط في المجلة الطبية البريطانية.

ومتغير بيتا أكثر قابلية للانتقال بحوالي 50٪ من السلالة الأصلية التي ظهرت في ووهان، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بأمريكا.

ووفقًا للمركز أيضا، فإن بعض الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لا تعمل بشكل جيد ضد السلالة، كما أن اللقاحات أقل فعالية ضد البديل. وقد يؤدي المتغير إلى مرض أكثر خطورة قليلاً وخطر وفاة أعلى قليلاً من الفيروس التاجي الأصلي، وفقًا لدراسة أجريت في يوليو/تموز ونشرت في "ذا لانسيت دلوبال هيلث".

وتعمل معظم اللقاحات بفعالية أقل ضد بيتا مما لوحظ في السلالات السابقة، وعلى سبيل المثال، لقاح فايزر فعال بنسبة 75٪ ضد متغير بيتا، وهو أقل من فعالية 95٪ التي شوهدت في التجارب السريرية عندما كانت السلالات السابقة هي السائدة، وفقًا لدراسة أجريت في مايو/أيار 2021 في مجلة نيو إنجيلاند الطبية.





وأظهر لقاحا "جونسون آند جونسون" و"نوفافكس" أيضًا فاعلية أقل ضد متغير بيتا.

ولم يمنع لقاح أسترازينكا الخفيف أو المعتدل الفيروس في التجارب بجنوب إفريقيا عندما كانت بيتا هي السلالة السائدة، وفقًا لشبكة الفيروسات العالمية.

والبيانات المتعلقة بمدى فعالية حقنة "موديرنا" ضد متغير بيتا محدودة، لكن معظم الخبراء يشكون في أنها ستعمل بشكل مشابه للقاح شركة فايزر، الذي يستخدم نفس التقنية وهي mRNA (مرسال الحمض النووي الريبوزي).

متغير جاما

تم جمع أقدم العينات الموثقة لمتغير جاما، والمعروف أيضًا باسم P.1، في البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

واكتشف العلماء لأول مرة البديل في اليابان في أوائل يناير/كانون الثاني 2021، عندما أثبت 4 مسافرين إصابتهم بالفيروس بعد رحلة إلى البرازيل؛ ثم وجد الباحثون دليلاً على أن البديل كان منتشرًا بالفعل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وتم تصنيف جاما على أنه نوعا مختلفا من القلق في 11 يناير/كانون الثاني 2021.

وتم الإبلاغ عن جاما في 74 دولة حول العالم، وتم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021، وتم الآن الإبلاغ عن البديل في 30 ولاية أمريكية على الأقل، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض بأمريكا.

وذكرت صحيفة "التايمز" أن جاما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيتا (B.1.351) ويشترك المتغيران في بعض الطفرات نفسها في بروتينات سبايك.

ومن أبرز طفراته طفرة (N501Y) التي تساعد الفيروس على الارتباط بإحكام بالخلايا، كما تحقق الطفرة (K417T) نفس الهدف، بينما من المحتمل أن تساعد طفرة (E484K) المتغير على تفادي بعض الأجسام المضادة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن جاما أكثر قابلية للانتقال من سلالة الفيروس التاجي، وأن عدوى جاما مرتبطة بحمل فيروسي أعلى.

ومقارنة بالسلالة الأصلية، تُظهر جاما حساسية أقل للعديد من علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.





ووفقًا لدراسة حديثة نُشرت في 12 مايو/أيار في مجلة "سيل هوست & ميكروب"، فإن المتغير يبدو أيضًا مقاومًا نسبيًا للتحييد بواسطة بلازما النقاهة والأجسام المضادة المأخوذة من الأشخاص الملقحين.

ويُنتج لقاح شركة موديرنا أجسامًا مضادة مُحيِّدة ضد متغير جاما، رغم أن اللقاح أقل فاعلية قليلاً ضد البديل مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس، حسبما أعلنت الشركة في 29 يونيو/حزيران، وأظهر لقاح فايزر مستويات مماثلة من الحماية ضد متغير جاما، كما ينتج لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة أجسامًا مضادة معادلة ضد المتغير، وفقًا لبيان حديث صادر عن الشركة.

متغير دلتا

تم التعرف على متغير دلتا، الذي يُطلق عليه B.1.617.2، لأول مرة في الهند في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وصُنف على أنه متغير مثير للقلق في مايو/أيار 2021، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم اكتشاف هذا المتغير سريع الانتشار في أكثر من 100 دولة، وسرعان ما أصبح السلالة المهيمنة حول العالم، وتقوم دلتا حاليًا باستبدال ألفا في الولايات المتحدة؛ واعتبارًا من 6 يوليو/تموز، قال مركز السيطرة على الأمراض إن البديل يمثل أكثر من نصف جميع الحالات في البلاد.

ويحتوي متغير دلتا على العديد من الطفرات المهمة في بروتين سبايك، بما في ذلك طفرات (T19R)، (del157 / 158)، (L452R)، (T478K)، (D614G)، (D950N)، (P681R)، و2 من هذه الطفرات (L452R) و(D614G) تسمح للمتغير بالارتباط بقوة أكبر بمستقبلات (ACE2)، حسبما ذكر موقع "لايف ساينس"، البعض الآخر، مثل متغير (P681R)، قد يسمح للمتغير بالتهرب من مناعة المضيف.

ويُعتقد أن متغير دلتا هو الإصدار الأكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا الجديد حتى الآن، ويحتمل أن يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 60٪ من متغير ألفا وربما يكون قابلاً للانتقال مرتين مثل السلالة الأصلية لفيروس كورونا الذي ظهر في ووهان، بالصين.

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الأدلة إلى أن المتغير يمكن أن يتجنب اللقاحات الموجودة بسهولة أكثر من المتغيرات السابقة لفيروس كورونا.

ومن المحتمل أن تعمل جميع اللقاحات المعتمدة في الولايات المتحدة ضد متغير دلتا، رغم عدم وضوح مدى جودة اللقاحات.





على سبيل المثال، وجدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاح فايزر كان فعالًا بنسبة 88٪ ضد متغير دلتا، بينما أعلن مسؤولو الصحة في إسرائيل أن لقاح فايزر كان فعالًا بنسبة 64٪ فقط ضد دلتا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ومع ذلك، لم تتحكم إسرائيل في الاختلافات بين الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح ومن لم يتم تطعيمهم، مما يجعل من الصعب تفسير بياناتها، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت "موديرنا" إن لقاحها حيد متغير دلتا، ورغم أنها لم تقدم بعد بيانات واقعية عن العدوى، وقالت شركة "جونسون آند جونسون" إن لقاحهم أنتج استجابة قوية معادلة للأجسام المضادة ضد متغير دلتا، لكنه لم يبلغ عن مقدار تقليله من احتمالات الإصابة بأعراض المرض.

متغير إيتا

تم التعرف على متغير (إيتا)، المعروف أيضًا باسم B.1.525، في المملكة المتحدة ونيجيريا في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وتقول منظمة الصحة العالمية إنه تم تصنيفها على أنها نوع مختلف مثير للاهتمام في 17 مارس/آذار 2021، واعتبارًا من 9 يوليو/تموز، تم الإبلاغ عن (يتا) في 68 دولة حول العالم.

ويحمل (إيتا) بعض الطفرات التي شوهدت في سلالة ألفا (B.1.1.7)، بما في ذلك (E484K)، الذي يساعد الفيروس على التهرب من بعض الأجسام المضادة، وما يسمى بحذف (H69 – V70)، والذي يغير شكل البروتين السنبلة وقد يؤدي أيضًا إلى مساعدة المتغير على تجنب الأجسام المضادة، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".

كما أنه يحمل طفرة تسمى (Q677H)، والتي تغير الحمض الأميني 677 من بروتين سبايك، وقد تساعد هذه الطفرة المتغير على دخول الخلايا بسهولة أكبر؛ ولكن حتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان (إيتا) أكثر قابلية للانتقال من الإصدارات السابقة للفيروس.





ونظرًا للطفرات الموجودة في (يتا)، فمن المحتمل أن علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وبلازما النقاهة والأجسام المضادة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد لا تحيد المتغير بشكل فعال مثل تحييد الإصدارات السابقة من الفيروس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وينتج لقاح شركة (موديرنا) أجسامًا مضادة معادلة تستهدف متغير (إيتا)، رغم أن تأثيرها المعادل أقل قوة قليلاً، بالنسبة إلى تلك التي تقاوم السلالة الأصلية، حسبما أعلنت الشركة في 29 يونيو/حزيران.