شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات مفيدة لإنقاذك من الجفاف فى الصيف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتج الجفاف عن فقدان سوائل أكثر مما تتناوله من ماء، ويمكن أن تتسبب أشياء كثيرة في إصابتك بالجفاف، بما في ذلك الحرارة والأدوية واضطراب الجهاز الهضمي والإجهاد المفرط، قد تشعر بالإغماء أو الدوار أو العطش أو الإرهاق أو تعاني من جفاف الفم أو صعوبة في التركيز، ولحسن الحظ هناك ما هو أكثر من الماء للإنقاذ في الواقع ، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة والمشروبات على إعادة الترطيب، وفقا لما نشر موقع healthline.

1. ماء جوز الهند

عندما تصاب بالجفاف ، يحتاج جسمك إلى أكثر من مجرد السوائل لاستعادة توازنه، في معظم الحالات، يجب عليك أيضا تجديد الإلكتروليتات المفقودة في سوائل الجسم، ويعمل ماء جوز الهند على مقاومة الجفاف.



ماء جوز الهند