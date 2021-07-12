شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم بحجم ثمرة شمام من وجه طفلة بجراحة استغرقت 12 ساعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاقم طبى في مستشفى لينوكس هيل بمدينة نيويورك ، في استئصال ورم كبير يصل حجمه إلى حجم ثمرة "الشمام" من وجه طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في عملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة، طبقا لما ورد في موقع انسايدر.

وأكد الأطباء، أن الورم الذى تم استئصالة خلال عملية جراحية دقيقة كان عائقا أمام الفتاة المريضة ويمنعها من تناول الطعام والتنفس بشكل طبيعى، حيث تبين أنه كان ممتلئ بالأوعية الدموية، وقد تتطلب الجراحة قطع أوعية معينة لتجنب فقدان الدم بصورة كبيرة، مما يهدد حياة الطفلة.

وأكد التقرير، أن الطفلة المريضة كانت تعانى من هذا الورم الذى كان يمتد من فكها الى بقية الوجه، في واقعة طبية نادرة وكان هذا الطاقم الطبي الوحيد القادر على علاج حالتها النادرة بشكل مجانى.

وأوضح الأطباء أن هذا الورم سبب تشوهًا وريديًا خلقيًا، وهي حالة نادرة تنمو فيها أوردة متوسعة ضخمة بشكل غير متناسب، حيث تبدو ككتلة من الأنسجة، إلا أن تكوين الأوعية الدموية فيها هو ما يجعلها خطيرة للغاية لأنها ستؤدى إلى نزيف حاد وقد تفقد كمية كبيرة جدًا من حجم الدم في فترة زمنية قصيرة.

وحرص الأطباء على إجراء الجراحة، وتشريح هذه الأوعية بحذر شديد قبل إزالتها من عظم الفك، ثم أعادوا بناء بعض الفك المشوه بعظام اصطناعية وبعض دهون البطن، حيث تعد هذه العملية الجراحية مهددة للحياة ومعقدة للغاية، لذا تم الاستعانة بفريق طبى قادر على علاج تشوهات الأوعية الدموية المعقدة للأطفال، ونجح الفريق الطبي في إزالة الورم دون حدوث أية مضاعفات للطفلة.