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القاهرة - سامية سيد - اتباع نمط حياة صحى هو أفضل الأشياء التي يحتاجها الإنسان بعد سن الخمسين لصحة أفضل، والتغذية السليمة أمر بالغ الأهمية في جميع مراحل الحياة، خاصة مع التقدم في العمر- فنحن بحاجة إلى فيتامينات ومعادن محددة للمساعدة في تنظيم الأنظمة الداخلية للجسم مثل الهضم وتحويل الطاقة، وكذلك الأنظمة الخارجية مثل صحة الجلد والشعر، ومع تقدمنا ​​في السن، يمتص الجسم كمية أقل من بعض هذه المركبات الرئيسية، بحسب موقع wellandgood.

10 فيتامينات تحتاجها لصحة أفضل بعد سن الخمسين

أطعمة البروبيوتيك

يمكن أن تساعد أطعمة البروبيوتك في إعادة التوازن لبكتيريا الأمعاء وقد تكون مفيدة بشكل خاص لكبار السن، والبروبيوتيك هو البكتيريا الجيدة في أمعائك.

ووجدت الأبحاث التي أجريت على البروبيوتيك، أن 500 مجم يوميًا تساعد على دعم صحة الأمعاء.

فيتامين د

من أجل امتصاص الكالسيوم يحتاج جسمك إلى فيتامين د، كما تلعب هذه المركبات دورًا في تعزيز صحة العظام مع تقدمنا ​​في العمر ، ويمكن العثور عليها في الأسماك الدهنية وزيوت كبد السمك والحليب المدعم والحبوب المدعمة.

فيتامين ب 12

كشفت الأبحاث إلى أن الأشخاص قد يواجهون صعوبة في امتصاص فيتامين ب 12 مع تقدمهم في السن ، وتوصي "مايو كلينك" البالغين بتناول 2.4 ميكروجرام يوميًا من فيتامين ب12 يمكنك الحصول على هذا الفيتامين المهم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدم ، عن طريق تناول اللحوم والأسماك والدواجن والحليب وبعض الحبوب المدعمة.

فيتامين أ

يعتبر فيتامين (أ) ضروريًا لصحة الرؤية وجهازك المناعي والأعضاء الرئيسية مثل القلب والرئتين والكلى ، وهو أحد المكونات التي ترغب دائمًا في الحصول على ما يكفي منها ، لذلك لزيادة تناولك، ضع في اعتبارك اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مثل الجزر والمانجو.

المغنيسيوم

المغنيسيوم هو المفتاح لوظيفة العضلات والأعصاب، وكذلك الحفاظ على مستويات السكر في الدم وضغط الدم صحية، وستحتاج إلى التأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضروات الورقية والحبوب الكاملة.

الكالسيوم

من المهم تلبية احتياجاتنا من الكالسيوم لدعم العظام وبشكل خاص النساء في فترة انقطاع الطمث وبعد انقطاع الطمث، خاصة وأن فقدان العظام يتسارع عندما ينخفض ​​إنتاج الجسم للإستروجين.

فيتامين ب 6

مع تقدمنا ​​في السن، تزداد أهمية حماية أجسامنا من الأمراض. يعتبر فيتامين ب 6 مفتاحًا لهذه الوظيفة، يمكنك العثور على فيتامين ب 6 في الأسماك وكبد البقر والبطاطس والخضروات النشوية الأخرى.

فيتامين هـ

فيتامين هـ هو مفتاح للحفاظ على نظام مناعة صحي واللوز غني بهذا المركب، مثله مثل البقوليات مثل الفول السوداني وكذلك البروكلي والسبانخ من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين هـ أيضًا.

البوتاسيوم

بالنسبة لكبار السن الذين يتطلعون إلى تنظيم معدل ضربات القلب لديهم والحفاظ على صحة الوظيفة الخلوية، فإن البوتاسيوم هو المفتاح.

تعد الفواكه الشائعة مثل الموز من بين قائمة الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وكذلك البطاطا الحلوة والعدس.

الاحماض الدهنية أوميجا -3

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل، يمكن أن تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية، حيث أن لها فوائد مضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تقليل آلام المفاصل مع تقدمك في السن و يساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.