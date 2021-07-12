صحة ورشاقة

السعودية تقدم 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ، الإثنين، توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح حتى الآن.

 وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم إعطاء الـ20 مليون جرعة من لقاحات حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

 وكان استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة أعلن أن المملكة تحتاج إلى 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا للوصول إلى المناعة المجتمعية.

 وأوضح الدكتور غليلة في تصريحات له الأحد أن 80% من البالغين حصلوا على اللقاح بالمملكة، مشيرًا إلى أنه مع تلقيح الأعمار حتى 18 سنة ستزيد الأعداد والنسب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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