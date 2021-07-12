الحوثي يقر بخسائره في البيضاء.. ويعلن مقتل 4 انقلابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية بخسائرها المتتالية في المعارك الجارية حاليا مع الجيش اليمني في محافظة البيضاء وأعلنت مقتل 4 انقلابيين من عناصرها المسلحة.

وكشفت مليشيا الحوثي عن هوية القتلى، مشيرة إلى أنه تم اليوم في صنعاء تشييع ما وصفت رتبته العسكرية بـ"الرائد" أدهم فرحان التام، والرائد بشير محمد الحكمي، والملازم أول ياسر طالب القليسي، والملازم أول محمد عبدالله العبدي".



ويواصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية عملياتهم العسكرية ضد مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.

وحاليا أصبحت المقاومة الشعبية المشكلة من أبناء الأرض والمنضوية تحت الحكومة الشرعية تسيطر على مساحات شاسعة تمتد في 5 مديريات، بينها الصومعة أولى مديريات البيضاء التي تم تحريرها بشكل كامل.

وقبل 6 سنوات، وتحديدا في منطقة الحازمية بمحافظة البيضاء اليمنية انطلقت مجموعة صغيرة لتفتح أبواب الجحيم على مليشيا الحوثي.

وتكتسب جبهة الحازمية في الصومعة أهميتها كونها الشرارة التي انطلقت منها المعارك، بجانب كونها الأقرب إلى مركز المحافظة، مدينة البيضاء، كما أنها تهدد بقطع خطوط الإمداد عن الحوثيين جنوبي المحافظة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، حققت جبهة الحازمية مكاسب هائلة تمثلت في تحرير قرى ومساحات شاسعة، وخسارة مليشيات الحوثي لأهم مواقعها الاستراتيجية في المرتفعات والسلاسل الجبلية المحيطة بالمنطقة.

وواكبت ”الخليج 365” معارك التحرير ميدانيا، حيث اطّلعت من القيادات العسكرية في الجبهة على تفاصيل خارطة المعارك وأهمية المكاسب التي تحققت حتى الآن، وحصلت على صور خاصة ترصد الواقع على الأرض.