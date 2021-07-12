صحة ورشاقة

منظمة "الصحة العالمية" تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا

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محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة.

 

ووصفت سواميناثان هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.

 

وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".

 

وتابعت: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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