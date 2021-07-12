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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "الصحة العالمية" تحذر من الجمع بين لقاحات كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021
حذرت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة.
ووصفت سواميناثان هذا التوجه بأنه "خطير" لأنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر ذلك على الصحة.
وقالت خلال إفادة عبر الإنترنت: "إنه توجه خطير للغاية. نفتقر إلى البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع (بين اللقاحات)".
وتابعت: "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها".