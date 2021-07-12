طلب تشكيل الحكومة.. مغن شعبي يتصدر انتخابات بلغاريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب المغني الشعبي المناهض لمؤسسات الحكم في بلغاريا سلافي تريفونوف بحقه في تشكيل الحكومة المقبلة بعدما تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وكشف تريفونوف، الذي حل في طليعة النتائج بحصوله على 23,91% من الأصوات مقابل 23,69% لرئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، عن الفريق الذي يود تشكيله، بدون أن ينتظر أن يدعوه الرئيس إلى تشكيل غالبية برلمانية.



وظهر حزب تريفونوف الشعبوي "هناك مثل هذا الشعب" كقوة سياسية كبرى في الانتخابات التشريعية السابقة في أبريل/نيسان، لكن التشكيلات فشلت في التوصل إلى اتفاق، ما حتّم تنظيم انتخابات جديدة الأحد.

وقال تريفونوف لشبكته التلفزيونية غداة الانتخابات، إنه :"لن ندخل في ائتلاف مع أي حزب"، مؤكدا عزمه على نبذ ممارسات وصفها بأنها "لاأخلاقية وغير لائقة".

وأكد تريفونوف الذي يعاني مشكلات صحية أنه لا يريد أن يصبح رئيسا للوزراء، بل سيوكل هذه المهام إلى وزير سابق هو نيكولاي فاسيليف، مدعوما بـ"خبراء" بينهم العديد من الشبان والنساء، في وزارات مثل الدفاع والمالية.

وأوضح مقدم البرامج التلفزيونية السابق البالغ من العمر 54 عاما، أن أعضاء الحكومة سيكونون "نزيهين ولائقين، يتكلمون عدة لغات وتابعوا دروسا في جامعات مرموقة".





وستدخل ممثلة عن غجر الروم إلى الحكومة، في أول مشاركة لأقلية تشكل 9% من السكان لكنها تعاني من التهميش، وإن كانت هذه الفكرة لقيت ترحيبا، إلا أن خطة تريفونوف قوبلت بالتشكيك.

وإذا أكدت النتائج النهائية تقدم تريفونوف الطفيف، سيعود للرئيس رومين راديف المقرب من الاشتراكيين، أن يكلفه تشكيل حكومة خلفا للفريق الانتقالي الذي عين في أبريل.

وواجهت استراتيجية تريفونوف انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي إذ رأى فيها البعض "يد الحرس القديم خلف تجديد مزعوم"، فيما سخر آخرون بفكرته بإرسال "أول بلغار" إلى الفضاء منذ نهاية الشيوعية.

وقال بويكو بوريسوف (62 عاما) الذي سجل حزبه المحافظ "غيرب" أسوأ نتائج في تاريخه، متحدثا للصحفيين الإثنين إن "تريفونوف لا يريد حكومة، وهو يستغل ثقة الناس".