شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للآباء.. كيف تدعم أبناءك خلال فترة امتحانات الثانوية العامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الامتحانات من اصعب الفترات التى يمر بها الطلاب وتؤثر على حالتهم النفسية لذلك يجب أن يكون للأبوين دور كبير فى تحسين الحالة النفسية للابناء وخصوصا طلاب الثانوية العامة الذى يعيشون فترات عصيبة، وحسب ما ذكره موقع nhs فإن هناك بعض النصائح لتعزيز الحالة النفسية للطلاب وتفادى حالات الاكتئاب وهى:

1: يمكن أن يساعد الدعم من أحد الوالدين أو المعلم أو زميل الدراسة على تخطى مرحلة القلق والتوتر عند الطلاب ، فيجب عليك تشجيع ابنك دائما والتحدث معه لتخرجه من حالة الاكتئاب.

2:يعد النظام الغذائى المتوازن أمرا حيويًا لصحة الطلاب ، ويمكن أن يساعدهم على الشعور بالتحسن أثناء فترات الامتحانات، لذا ينصح الآباء بتشجيع أبنائهم على تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالفيتامينات لتعزيز مناعتهم والتركيز.

3:النوم الجيد يحد من خطر الإصابة بالاكتئاب ويساعد على التركيز لذا يجب أن تشجع أبنك على النوم الجيد حيث يحتاج معظم المراهقين إلى من 8 إلى 10 ساعات من النوم كل ليلة.

4:كن مرنًا أثناء الامتحانات: كن مرنًا فى وقت الامتحان،عندما يقوم ابنك بالمراجعة طوال اليوم ، لا تقلق بشأن الوظائف المنزلية المتروكة أو غرف النوم غير المرتبة، البقاء هادئًا يمكن أن يساعد ابنك، وتذكر أن الاختبارات لا تدوم إلى الأبد.

5:ساعد الأبناء على الدراسة: تأكد من أن ابنك لديه مكان مريح للدراسة، واسألهم كيف يمكنك دعمهم بمراجعتهم، وساعدهم على الخروج بأفكار عملية تساعدهم على المراجعة ، مثل وضع جدول زمنى للمراجعة أو الحصول على الأوراق السابقة للتدرب عليها.

6:ذكر ابنك أنه من الطبيعى أن يشعر بالقلق: العصبية رد فعل طبيعى على الامتحانات، والمفتاح هو استخدام هذه الأعصاب بشكل إيجابي.

7:شجع ابنك على ممارسة الرياضة أثناء الامتحانات: يمكن أن تساعد التمارين فى تعزيز مستويات الطاقة وتصفية الذهن وتخفيف التوتر.