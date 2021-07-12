للأسباب الآتية اطلبي وجبات ماكدونالدز لعائلتكِ وأنتِ مطمئنة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 مساءً - منذ عام وأكثر، يبذل الآباء والأمهات جهوداً مضاعفة للحفاظ على صحة أبنائهم الجسدية والنفسية، خاصة مع الأثر الكبير الذي تركته جائحة كورونا "كوفيد-19" في أغلب قطاعات ومجالات الحياة، من تعليم، سياحة، وبالطبع الغذاء. فلم تعد مهمة التسوّق لشراء الطعام تقتصر على شراء المنتجات، بل تتبعها مرحلة طويلة من التعقيم، كما افتقدت الكثير من الأسر الوجبات الجاهزة، خاصة السريعة منها كماكدونالدز، التي تتعدى كونها مجرد وجبة، بل تصحبها عادة أجواء من المرح والحميمية، فمن جهة تستمع العائلة بوجبات شهية، ومن ناحية أخرى، تأخذ الأمهات إجازة من الطهي للاستمتاع بوقتهن مع أطفالهن. في هذا المقال، ندعوك لتغيير بعض المفاهيم لديك والتي تتعلق بطرق تحضير وجبات ماكدونالدز، حيث نسرد لك المعايير والممارسات الصحية التي يتبعها المطعم للحفاظ على سلامة عائلتك، بداية من تحصيل الطعام من مصادره، وصولاً إلى تحضيره وتقديمه، سواء في المطعم أو توصيله للمنزل.

أولاً: كيف يتم توريد طعام ماكدونالدز؟

فرضت جائحة كورونا على الأهالي التعمق أكثر في أهمية معرفة مصادر توريد الأطعمة كإجراء وقائي، وهو أحد التدابير الرئيسية المتخذة في مطعم ماكدونالدز، لذا يتواجد فريق من المدققين العاملين لجهات خارجية، مهمتهم مراقبة ظروف عمل الأشخاص الذين يعملون في سلسلة التوريد. كما تركز ماكدونالدز على سلامة وجودة المنتجات عن طريق العمل مع شبكة قوية من الموردين لضمان الحصول على الغذاء الآمن.

ثانياً: خطوات تعقيم معدات وأواني الطعام

تأخذ سلسة مطاعم ماكدونالدز على عاقتها مسؤولية الاهتمام بنظافة وسلامة أدوات تحضير وتقديم الطعام، بنفس مستوى الاهتمام بنظافة الوجبات ذاتها، لذا ووفقاً لأعلى معايير الصحة، تمرّ معدات وأواني الطعام بثلاث خطوات، وهي الغسيل، والتعقيم، ثم التجفيف بالهواء. تعد هذه الخطوات الثلاث أساسية في كلّ مرحلة تمرّ بها وجبات عائلتك، بدءاً من الحصول على الطعام من مصادره، التعبئة، التوزيع، الخدمات اللوجستية، والإدارة اليومية للمطعم.

ثالثاً: النظافة المعتمدة لطاقم الموظفين... كمامات ومضادات للميكروبات

قد تكون نظافة أيدي الموظفين في مطاعم الوجبات السريعة المعروفة بضغط العمل لديها، من أهم الأمور التي تشغل بالك للحفاظ على صحة أسرتك، وهو ما وضعته مكادونالدز في رأس قائمة معايير وممارسات الصحة، إذ يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

فحص درجات حرارة أفراد الطاقم عند الوصول .

ارتداء جميع الموظفين للكمامات والقفازات أثناء العمل.

غسل أيديهم بالصابون المضاد للميكروبات كل 30 دقيقة.

تم ويتم تدريب أفراد الطاقم على تعقيم الطاولات وجميع الأسطح فور مغادرة العملاء لطاولات الطعام.

رابعاً: ما الذي سيحدث لو زرت مع أسرتك مطعم ماكدونالدز؟

ستلحظين فوراً التدابير الوقائية ومستويات التعقيم العالية والاهتمام بأدق التفاصيل، ستجدين بكل تأكيد معقمات الأيدي المتوفرة للجميع، كما تؤخذ بالاعتبار مسافة التباعد الاجتماعي عن طريق ملصقات تم توزيعها على الكراسي والطاولات. حيث يتم التأكد من تعقيم الطاولات بعد مغادرة العملاء فوراً، أو قبل الجلوس عليها، كذلك يتاح لك خيار الدفع من دون تلامس.

أما المرافق العامة، فهي أيضاً يتم تنظيفها كل 30 دقيقة في الأوقات العادية، وكل 15 دقيقة في حالات الذروة وساعات الازدحام، إذاً ما الذي يمنعك من اختيار مطعم ماكدونالدز للترفيه عن نفسك مع أحبائك؟

خامساً: من المطعم إلى باب المنزل... عملية توصيل آمنة

بعد أن حدثناك عن إجراءات سلامة الطعام المتبعة من أولى المراحل حتى لحظة إعداد وجباتكم المفضلة، تأتي مرحلة تسليم الطعام لعامل التوصيل، والتي قد تخشينها، إلا أن ماكدونالدز يضمن لك إغلاق الأكياس بملصقات أمان لحماية الطعام وتقليل مخاطر التلامس، كما أتيحت خدمة الدفع من غير تلامس.

إذاً قدمنا لك في هذا المقال عدة أسباب ستجعلك تضعين مطعم ماكدونالدز ضمن قائمة الأماكن الموثوقة التي يمكنك زياراتها خلال الجائحة وحتى بعد انتهائها، خاصة مع المسؤولية الحقيقية التي يتحملها لضمان سلامة المجتمع ككل، إلى حين عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.