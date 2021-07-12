الفرق بين الحمل العادي والحمل بتوأمين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 مساءً - في الآونة الأخيرة انتشر موضوع الحمل في توأمين أكثر من قبل، والسبب في هذا يرجع لاستخدام الأساليب الحديثة في إخصاب البويضة، مثل عمليات الحقن المجهري، كما أن استخدام بعض الأدوية التي تزيد من الخصوبة، تساعد في زيادة نسبة حمل التوأمين، ومع أن أعراض الحمل في جنين واحد تتشابه مع أعراض الحمل في توأمين، ولكن يوجد بعض الفروقات البسيطة، كما ذكرها healthline فيHaving Twins , التي من الممكن أن تشعر بها السيدة ومنها:

قوة تغير لون الشريط

تغيّر لون الشريط

عند إجراء تحليل الحمل المنزلي في مرحلة مبكرة جداً من الحمل، في حالة الحمل في جنين واحد قد لا تلاحظين تغير لون الشريط بصورة قوية، أو العلامة التي تشير إلى أنه يوجد حمل تكون ضعيفة وتأخذ وقتاً حتى تظهر، أما في حالة التوأمين فإن العلامة تظهر على الفور وتكون واضحة جداً وقوية.

اختلاف نسبة هرمون الحمل

اختلاف نسبة الهرمون

عند إجراء الاختبار المعملي، في حالة الحمل في جنين واحد لا تكون نسبة هرمون الحمل عالية في البداية، أما في حالة حمل التوأمين، فإن نسبة هرمون الحمل تكون عالية جداً منذ اليوم الأول لحدوث الحمل.

اختلاف زيادة الوزن في الأشهر الأولى

اختلاف زيادة الوزن

عندما تكون السيدة حاملاً في جنين واحد يزداد وزنها بالتدريج، ولكن تكون الزيادة في نهاية الحمل أكبر، أما في حالة الحمل في توأمين فإن الزيادة في الوزن للسيدة الحامل تكون منذ بداية الحمل وبصورة كبيرة. وفي حالة التوأمين يكون حجم بطن السيدة الحامل أكبر من الحمل في جنين واحد.

اختلاف قوة القيء والغثيان

اختلاف قوة القيء

بالنسبة للقيء والغثيان، فإن نفس السيدة عندما تكون حامل في توأمين يكون شعورها بالتعب والغثيان والقيء أكبر بكثير بالمقارنة بحالتها عندما تكون حاملاً في جنين واحد.

حركة الجنين تكون متقدمة

اختلاف حركة الجنين

في حالة الحمل في جنين واحد لا تشعر السيدة بحركة الجنين قبل الأسبوع الثامن عشر وفي بعض الحالات يتأخر الأمر حتى الأسبوع الثاني والعشرين، أما في حالة التوأمين فتشعر السيدة الحامل بحركة الجنين مبكراً جداً.

اختلاف شهية الحامل

اختلاف الشهية

السيدة الحامل في توأمين تكون شهيتها مفتوحة ومقبلة على الطعام أكثر من حالة الحمل في جنين واحد.

اختلاف الرغبة بالتبول

اختلاف الرغبة بالتبول

المرأة الحامل بوجه عام تشعر برغبة في التبول أكثر من الطبيعي، ولكن في حالة الحمل في توأمين تكون الرغبة في التبول أكثر من الحمل في جنين واحد، نظراً لأن جنينين يضغطان على المثانة أكثر من جنين واحد.

نصائح للسيدة الحامل في توأمين

نظمي زياراتك للطبيب

نظمي زيارتك عند الطبيب

لابد من الذهاب للطبيب منذ اليوم الأول لمعرفتك بحملك، وعند التأكد من أنك حامل في توأمين لابد من أن تنتظمي في زيارتك لطبيبك حيث الحمل في توأمين يحتاج عناية مضاعفة، ولابد من التأكد من أن وضعهم جيد ووضع المشيمة جيد، ولابد من الحرص على زيارة الطبيب شهرياً على الأقل.

التزمي بتناول الحديد والمكملات الغذائية

حمل السيدة في توأمين يجعلها معرضة لخطر الإصابة بفقر الدم أكثر من حالة الحمل في جنين واحد، ولهذا لابد من أن تلتزمي بالأدوية التي يصفها الطبيب من فيتامينات وحديد ومكملات غذائية، وحمض فوليك الذي يحمي الجنين من التشوهات الخلقية.

احرصي على التغذية السليمة والراحة الكاملة

لابد أن تحرصي على التغذية الصحية والسليمة التي تمدك بما يحتاجه جسمك، فاحرصي على تناول الخضروات والفواكه، و الحبوب الكاملة. وتجنبي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات؛ لأن الحمل في توأمين يزيد من الوزن ويجب تجنب زيادة أخرى بسبب الطعام غير الصحي.

خذي قسطك من الراحة

تجنبي حمل أي أشياء ثقيلة في الوزن وتجنب المشي لمسافات طويلة، أو الوقوف لفترات طويلة، وابتعدي عن أي أعمال تحتاج لمجهود عضلي. وخذي قسطاً كافياً من الراحة والنوم، ولا تحاولي أن ترهقي نفسك كثيراً، وعند الشعور بالتعب الجئي للنوم والراحة فوراً.

تجنبي الشعور بالجفاف

فيجب أن تحرصي على تناول كميات كافية من الماء، حتى تتجنبي الإصابة بالجفاف، وجفاف الجلد الذي يصاحب الحمل. وتحرصي على إجراء الأشعة التي يطلبها الطبيب بانتظام للتأكد من صحة الأجنة وأن وضعهم جيد.