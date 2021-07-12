شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة تزيد التركيز خلال فترة الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الامتحانات يعانى الطلاب من التوتر وعدم القدرة على التركيز وخصوصا فى حالة عدم اجتياز الامتحانات السابقة بشكل جيد حيث يصاب الطالب بحالة من عدم التركيز والتوتر وهنا يقدم الخليج 365 بعض الطرق الطبيعية والأكلات التى تساعدك على التركيز والاسترخاء وحسب ما ذكره موقع healthline فهذه الأكلات هي:

1: التوت

التوت غني بمجموعة متنوعة من المركبات التي قد تساعد في تعزيز الأداء الأكاديمي وحماية صحة عقلك ، بما في ذلك العنب البري والفراولة ، حيث أنه غنى بشكل خاص بمركبات الفلافونويد التي تساعد على التركيز.

2: الشوكولاتة الداكنة ومنتجات الكاكاو

يحتوي الكاكاو على أعلى محتوى من الفلافونويد من حيث الوزن مقارنة بأي طعام آخر ، ولهذا السبب تساهم منتجات الكاكاو مثل الشوكولاتة بشكل كبير في تناول الفلافونويد الغذائي، وقد يؤثر استهلاك منتجات الكاكاو الغني بالفلافونويد بشكل إيجابي على صحة الدماغ والتركيز.

3: المكسرات

المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الدماغ ، بما في ذلك فيتامين هـ والزنك، كما أنها سهلة الحمل ومتعددة الاستخدامات ، مما يجعلها اختيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة للدراسة

وتعتبر المكسرات مصادر مركزة للدهون الصحية والبروتين والألياف ، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على طاقتك طوال اليوم بالإضافة إلى ذلك، تظهر بعض الأبحاث أن تناول المكسرات قد يساعد في تحسين جوانب معينة من وظائف المخ.

4: البيض

غالبًا ما يشار إلى البيض على أنه الفيتامينات المتعددة في الطبيعة نظرًا لتنوع العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، البيض غني بشكل خاص بالعناصر الغذائية الضرورية لوظيفة المخ، بما في ذلك فيتامين ب 12 والكولين والسيلينيوم.

ويشارك السيلينيوم في التنسيق والذاكرة والإدراك والأداء الحركي ، بينما الكولين ضروري لنمو الدماغ وإنتاج الناقل العصبي أستيل كولين، وهو أمر ضروري لزيادة قدرة الذاكرة ووظيفة العضلات.

5: الأفوكادو

تناول الافوكادو يساعد على تعزيز الصحة العقلية والدماغ، حيث أظهرت دراسة أجريت على 84 بالغًا أن أولئك الذين تناولوا وجبة تحتوي على أفوكادو طازج لمدة 12 أسبوعًا قد زادوا من مستويات اللوتين في الدم وشهدوا تحسنًا في دقة الاختبارات العقلية.

6: السمك

أوميجا 3 هي دهون أساسية تلعب أدوارًا مهمة في صحة الدماغ، و تتركز في الأسماك الدهنية ، وتعزز صحة الدماغ مثل فيتامين ب 12 والسيلينيوم.