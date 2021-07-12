شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نوع من الأشعة يفحص وصول الدم للأوعية الدموية بالمخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آشعة تروية الدماغ هو نوع من اختبارات الدماغ التي تُظهر كمية الدم التي تصل إلى مناطق معينة من الدماغ، يمكن أن يوفر هذا الاختبار معلومات حول كيفية عمل المخ، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أشعة تروية الدماغ ومتى يطلبها طبيبك، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

لماذا قد تحتاج إلى آشعة تروية الدماغ؟

قد تحتاج إلى آشعة تروية الدماغ إذا كان طبيبك يحتاج إلى معلومات حول كيفية تدفق الدم إلى الدماغ، على سبيل المثال، قد يوصي الطبيب بإجراء فحص تروية الدماغ إذا كان لديك أحد الأعراض التالية:

-الصرع

-مرض عقلي

-السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة

-نزيف في الدماغ

-تضيق الشريان السباتي

-التهاب الأوعية الدموية الدماغية

-ورم في المخ

-إصابة حديثة في الرأس

قد تحتاج أيضًا إلى فحص تروية الدماغ إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية على أحد الأوعية الدموية في دماغك أو رقبتك وكان طبيبك يريد فحص تدفق الدم عبر دماغك.

قد يوصي الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات أخرى ، مثل الموجات فوق الصوتية للشريان السباتي ، أو تصوير الأوعية المقطعية المحوسبة ، أو تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي ، أو تصوير الأوعية الدموية.

غالبًا ما تُظهر مناطق الدماغ النشطة جدًا إمدادًا أكبر بالدم بالإضافة إلى زيادة استخدام الأكسجين والجلوكوز يمكن أن يُظهر تتبع هذه الزيادات مناطق دماغك الأكثر نشاطًا قد تكون هذه العوامل أقل في مناطق الدماغ المصابة أو غير النشطة للغاية.

أثناء فحص تروية الدماغ باستخدام جهاز تعقب إشعاعي، سيحقن الطبيب جهاز تعقب إشعاعي في وريد في ذراعك. (في حالات أخرى، قد تستنشق جهاز التتبع الإشعاعي على شكل غاز.)

سيستخدم الطبيب بعد ذلك كاميرا خاصة لاكتشاف الجسيمات المشعة الدقيقة المنبعثة من جهاز التتبع الإشعاعي يمكن للكاميرا تتبع كيفية انتشار المادة المشعة في جميع أنحاء عقلك، يمكن أن يُظهر فحص التروية الدماغية مناطق الدماغ التي تلقت معظم هذه المادة المشعة يتيح ذلك لطبيبك معرفة مناطق دماغك الأكثر نشاطًا أثناء الفحص.