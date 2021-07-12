شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: سلالة دلتا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بمتغيرات كورونا الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن سلالة دلتا هي أكثر أنواع فيروس كورونا قابلية للانتقال التي تم تحديدها حتى الآن، مؤكدة أن السلالة أكثر قابلية للانتقال بحوالي 40٪ إلى 60٪ مقارنة بمتغيرات ألفا شديد العدوى (B.1.1.7) ، لذا تزداد احتمالات الإصابة بالعدوى إذا كنت تعيش في منطقة بها معدلات مرتفعة من فيروس كورونا، طبقا لما ورد فى شبكة CNN.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن متغير دلتا السبب الرئيسى فى أكثر من 50٪ من حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الوقت الحالى، حيث تزداد خطر العدوى حتى بين الأشخاص الملقحين بالكامل، لذلك حتى لو تم تطعيمك ، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالعدوى.

وأكد الخبراء أن انتشار أعداد الأشخاص الذين حصلوا على التطعيم سيكون هو الحل الوحيد لخفض وتيرة الإصابات من متغير دلتا الجديد، حيث تبين قدرة اللقاحات في الوقاية من الإصابة بالأعراض الشديدة من الفيروس، بجانب ذلك فإن بعض الأطباء أوصوا بضرورة حصول بعض المرضى مثل الذين يعانون من نقص المناعة من جرعة ثالثة معززة من لقاحات فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أنه في الدول منخفضة التطعيم، يتعرض الشباب المصابين بالعدوى الفيروسية للدخول الى المستشفى بسبب الأعراض الشديدة لفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أنه تم تطعيم 48 ٪ من جميع الأمريكيين بالكامل ، وفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، في حين أن ثلث جميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر، لم يتلقوا جرعة من اللقاح حتى الآن.