شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدر تخس بدون ممارسة الرياضة.. تناول طعامك ببطء وقلل التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان الوزن تحديًا كبيرًا جسديًا وعقليًا، حيث تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا للتخلص من السعرات الحرارية والسيطرة على الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وشرب الكمية المناسبة من الماء، وممارسة التمارين الرياضية يوميًا، ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن الشخص لا يمكنه إنقاص الوزن دون ممارسة الرياضة، إذ أن فقدان الوزن لا يتعلق بالتمارين الرياضية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

خطوات سهلة لإنقاص الوزن دون الحاجة لممارسة تمارين رياضية

طهي وجباتك الخاصة يجعلك مسئولاً عن المكونات التي تختارها أثناء إعداد الطعام بما يناسب خطتك لفقدان الوزن، وتحديد الكمية المثالية، حيث أثبتت الأبحاث أن تناول الطعام المصنوع في المنزل وخاصةً بنفسك يعزز تناول كميات أقل ويصبح أكثر صحة.

تناول طعامك بمزيد من اليقظة وببطء

تناول الطعام بسرعة يجعلك تكتسب المزيد من السعرات الحرارية، لذلك يفضل تناول الطعام ببطء فهو يجعلك تشعر بالشبع مع تناول كمية أقل عنه فى حالة تناوله بسرعة بما يساعدك على اكتساب عدد أقل وبشكل ملحوظ من السعرات الحرارية.

أحط نفسك بالأطعمة الصحية

علميًا، نحن نأكل ما نراه حولنا كثيرًا، فالأطعمة البعيدة عن متناول يدك من المؤكد أنها خارج معدتك، وبالتالي تأكد من أنك بعيدًا عن الأطعمة الغير صحية والمحفوظة والسريعة واستبدلها بأكبر عدد ممكن من الوجبات الخفيفة الصحية من خضروات وفاكهة وغيرها.

قلل التوتر وتناول فيتامين د واحرص على الترطيب أكثر

يرتبط فقدان الوزن ارتباطًا مباشرًا بشعور التوتر الذى يسيطر عليك، حيث أن قلة النوم والإجهاد الشديد يمكن أن يسببا إلى اختلال هرموني حاد، مما يعيق عملية فقدان الوزن ويجعلك تكتسب المزيد من الوزن، لذلك لا تدع ضغوطك تسيطر عليك.

حاول السيطرة على التوتر بالنوم الجيد وشرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على رطوبتك وخذ حمامًا شمس للحصول على فيتامين د، حيث أن الماء وفيتامين د هما المحركان الرئيسيان لفقدان الوزن وهما أفضل أصدقاء لك في حد ذاتهما.

تحكم في عاداتك

من المهم اختيار الوجبات الخفيفة الصحية بما تفيد أهداف إنقاص الوزن، مثل الخضروات والفاكهة أو الفاكهة مجففة أو وجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية مثل المكسرات والفشار، وكلها تعد بديلاً صحيًا ولذيذًا حقًا.