أطعمة تحسّن مزاجك وتشعرك بالسعادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 05:12 مساءً - كما للطعام تأثير على الصحة الجسمانية، فإن له أيضاً تأثير على الصحة النفسية، بحيث توجد أطعمة قد تعكر مزاجك فإنه يوجد أطعمة تحسنها.

ويمكن للأطعمة الصحية أن تعزز حياتك الصحية وتجنّبك الكثير من الأمراض، لكن هناك أطعمة من شأنها أن تساعد في تحسين المزاج وتعزيز الرغبة الجنسية في الحياة الزوجية.

وبحسب تقرير أصدره موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، الاثنين، تشمل هذه الأطعمة:

المحار

المحار مليء بالزنك ويساعد جسمك على إنتاج هرمون التستوستيرون الذي يلعب دورا كبيرا في تحسين المزاج والرغبة الجنسية، وقد يساعد الرجال أيضا على إنتاج المزيد من الحيوانات المنوية. وإذا لم تكن من محبي المحار، يمكنك تناول الأطعمة الأخرى الغنية بالزنك، مثل: لحم البقر، والحبوب المدعمة، وبذور اليقطين، والكاجو، والزبادي.

الرمان

على مر التاريخ، عرفت هذه الفاكهة كرمز للخصوبة، وتبين أن هناك بعض الحقيقة في هذه الحكايات. ويقول الخبراء إن شرب عصير الرمان يمكن أن يعزز المزاج ويحسن تدفق الدم ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون.

الشوكولاتة

لا عجب أن الشوكولاتة والرومانسية يسيران جنبا إلى جنب. ويرتبط هذا العلاج الحلو بإفراز هرمون السيروتونين، وهو هرمون يشجع على الشعور بالسعادة والرفاهية. ويمكن أن تؤدي الشوكولاتة إلى تحسين الحالة المزاجية.

السبانخ

تشير الدراسات الطبية إلى أن السبانخ يمكن أن يزيد من الدافع الجنسي بأكثر من طريقة. وهذه الورقة الخضراء غنية بالمغنيسيوم، وهو معدن يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون. كما يحتوي على الحديد الذي يمكن أن يساعد في الرغبة والاثارة.

البطيخ

تقدم هذه الفاكهة الغنية بالعصارة الكثير من الأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين التي يحولها الجسم إلى أرجينين، وهو حمض أميني آخر يساعد على استرخاء الأوعية الدموية. ويمكن أن يضخ الدم في الاعضاء الجنسية بالطريقة ذاتها التي تعمل بها الأدوية لعلاج ضعف الانتصاب.

الأفوكادو

هذه الفاكهة الخضراء الدسمة مليئة بالدهون الصحية للقلب والألياف التي يمكن أن توفر طاقة دائمة. ويحتوي الأفوكادو على فيتامين ب 6 الذي يقول الخبراء إنه يمكن أن يلعب دورا في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل: التعب، والانتفاخ، وحدة المزاج.

الفراولة

تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ”سي“ الذي يساعد في زيادة تدفق الدم وتخفيف التوتر والقلق. كما أنه يساعد الجسم على إفراز المزيد من الأوكسيتوسين المعروف باسم هرمون ”الحب“ بسبب ارتباطه بالنشوة الجنسية.

القهوة والشاي

توفر هذه المشروبات جرعة من الكافيين؛ ما يعزز نظامك العصبي ويساعد الرجال على أداء أفضل في الحياة الزوجية. وتمنحك القهوة والشاي _أيضا_ مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك.

الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك مثل: السلمون، والسردين، والماكريل، على الكثير من أوميغا 3 التي تسهم في تخفيف الالتهابات في الجسم وتحسين المزاج ودعم الصحة. وإذا لم تكن من محبي المأكولات البحرية، يمكنك الحصول على أوميغا 3 من بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.