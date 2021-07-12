منظمة الفاو تحذر من أن وباء كوفيد قد يفاقم الجوع في العالم لفترة طويلة

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

ساهم وباء كوفيد في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في 2020 وسيكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم، كما حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير نشر الإثنين.



وظاهرة تفاقم الجوع في العالم(+18% خلال عام)، الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاما، قد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بالقضاء على الجوع في العالم بحلول 2030.