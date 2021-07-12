الإمارات تعلن 1519 حالة شفاء جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 238,114 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك ‌‎تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 1,542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 651,762 حالة.

‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,870 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 1,519 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 629,809 حالات.

