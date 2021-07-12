"دي جلاس" فندق يبنى ويهدم كل عام.. ما قصته؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصفه السياح بأنه إحدى العجائب الشتوية حول العالم، بل هو الفندق الوحيد في أمريكا الشمالية المصنوع بالكامل من الجليد والثلج.

الحديث هنا عن فندق "دي جلاس" في كيبيك الكندية، الفندق المبني بالكامل من الثلج والجليد، يتكون من 40 ألف طن من الثلج، يسمح للمسافرين باستكشاف غرف وأجنحة ذات طابع خاص بأمان كما أنهم في منازلهم أو أي من الفنادق الفارهة حول العالم.

وفي الوقت الذي تغلق فيه مساحات واسعة من الحدود بين كندا والولايات المتحدة والتي تمتد من نهاية كل عام حتى نهاية فبراير/شباط من العام التالي، تحرص "كيبيك" على ألا يفوت الأمريكيون واحدة من أروع التجارب في القارة.

الفندق ثلاثي الأبعاد، المؤلف من غرف نوم وبار جليدي، وكنيسة صغيرة، ومطعم، تحول إلى قبلة للراغبين كذلك ليس فقط للسياحة، بل لإقامة حفلات زفافهم، حيث القاعات المنحوتة من جانب فنانين، إلى جانب غرف النوم المليئة بمنحوتات الطيور.







يتألف الفندق الذي يذوب سنويا ويعاد بناؤه مجددا مع بداية فصل الشتاء من كل عام، من 44 غرفة فندقية و29 جناحا، على مساعدة تتجاوز 3 آلاف متر مربع، تتضمن مساحات خارجية إضافية كالمتنزهات والمطاعم الخارجية.

ويقع فندق "Hôtel de Glace" على بعد 20 دقيقة شمال غرب مدينة كيبيك، بدأت فكرته في عام 1996 عندما رأى رجل الأعمال جاك ديسبوا قصة في فندق Icehotel السويدي واعتقد أنه يجب القيام بها بالتأكيد في كيبيك.

وافتتحت النسخة الأولى في عام 2001؛ حيث يعمل فريق من حوالي 30 عاملاً و 15 نحاتًا لمدة ستة أسابيع سنويا لتصميم الفندق كل عام عند افتتاحه في يناير/كانون ثاني من كل عام، ويستمر استقبال الزوار حتى نهاية مارس/آذار.

وزار ما يقرب من مليوني شخص وتحمل حوالي 70 ألف شخص البرد للبقاء هناك طوال الليل، فيما يمكن للضيوف أيضا الوصول إلى غرفة دافئة في الفندق المجاور ذو الأربع نجوم.

وتم افتتاح فندق Hôtel de Glace هذا الموسم في شكل أصغر مما عليه في السنوات السابقة، بسبب قيود السياحة العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، حيث تم بناؤه من خلال 15 ألف طن من الثلج، مع وجود أقنعة وإجراءات متباعدة جسديًا.

وتبلغ درجة الحرارة في الغرف قرابة (-5 درجات مئوية)، وحتى عندما تكون (-30 درجة مئوية) فإن الفندق يحوي كيس نوم جيد، وملاءة عازلة، وأحواض استحمام ساخنة، وساونا تحت النجوم.

كذلك، يوفر الفندق رحلة لمن يشعرون بالفضول حول كيفية بناء فندق الجليد، ففي عطلات نهاية الأسبوع ومن خلال الحجز، من الممكن التعرف على مراحل البناء المختلفة؛ من خلال جولة خاصة لمعرفة كيف تم إنشاء كل جزء في هذا الفندق.



