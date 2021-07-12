شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب الحصول على لقاح كورونا؟.. وما هى الآثار الجانبية الشائعة للتطعيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضل طريقة للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا القاتل هي تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص ضد الفيروس، وعلى الرغم من أن اللقاحات آمنة وفعالة، إلا أن الناس لا يزالون متشككين بشأن ما إذا كان يجب أن يتلقوا للقاح أم لا، ووفقا لتقرير موقع " healthsite" السبب الرئيسي وراء تفويت الناس لفرصة الحصول على جرعة هى الآثار الجانبية.

الآثار الجانبية الشائعة للقاحات كورونا

تساعد اللقاحات الجسم على تطوير المناعة من خلال تنشيط الخلايا الليمفاوية التائية والبائية، التي تكتشف الفيروس المستهدف وتنتج أجسامًا مضادة لمهاجمته، معظم اللقاحات ذات طبيعة تفاعلية وقد تسبب آثارًا جانبية معينة تكون خفيفة بطبيعتها، وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن بعض الآثار الجانبية الشائعة للقاحات كورونا تشمل، الحمى والصداع والقشعريرة وآلام الجسم والتعب والغثيان.

قد تحدث آثار جانبية أيضًا حول موقع الحقن، وهو الجزء العلوي من الذراع عمومًا، وقد يحدث تورم وانزعاج واحمرار وطفح جلدي وحكة وأنواع طفيفة أخرى من التهيج.

الآثار الجانبية الخطيرة

في حين أن معظم الآثار الجانبية لطعنات كورونا خفيفة ، يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية غير عادية وأكثر خطورة مثل الحساسية المفرطة أو اضطراب تخثر الدم النادر، ومع ذلك ، نادرًا ما يحدث هذا.

لماذا يجب أن تحصل على لقاح كورونا على الرغم من الآثار الجانبية؟

التطعيم يحميك أيضًا من الطفرات القاتلة لـ كورونا التي اكتسبت مكانة بارزة مؤخرًا في البلاد، يعد متغير دلتا من فيروس كورونا، الذي ينتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ويسبب الإغلاق، خطيرًا جدًا على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ليسوا محميين من مخاطر الإصابة بالعدوى فقط، ولكن لديهم أيضًا أعراض أقل، وحمل فيروسي أقل، ومضاعفات أقل، ومدة أقصر للأعراض.