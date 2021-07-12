طرق تناول دبس التمر للحوامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - جدول محتوى

1- ما القيمة الغذائية لدبس التمر؟

2- هل دبس التمر مفيد للحامل؟

3- هل دبس التمر مضاد بكتيري؟

4- طريقة تناول دبس التمر للحوامل

يستخرج دبس التمر من التمر ويعد من الأصناف التي تضاف إلى المائدة العربية، وقد يخلط مع الطحينة ويحبه الصغار والكبار، ولذلك يحرص الجميع على وجوده ضمن قائمة الفطور والعشاء، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" بعضاً من فوائده للحامل خصوصاً وقيمته الغذائية والصحية، تعطينا الاستشارية في مجال الصحة والتغذية د. لما النائلي، من Wellness By Design medical centerهذه المعلومات، كالآتي.

د. لما النائلي

1- ما القيمة الغذائية لدبس التمر؟

قيمته الغذائية عالية

يحتوي دبس التمر على الكثير من العناصر والفيتامينات الغذائية الأساسية الضرورية للجسم، كما أنّه يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، وهو مصدر جيد لمجموعة من المعادن؛ مثل: الحديد، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والسيلينيوم، والنحاس، والكبريت، والفلور، والزنك، والبورون، والكوبالت، والكالسيوم، وهو من أفضل مصادر البوتاسيوم، ومن ضمن الأغذية الأعلى محتوى من هذا العنصر المهمّ.

2- هل دبس التمر مفيد للحامل؟

يفيد صحة الحامل والجنين

يحتوي دبس التمر على الكثير من العناصر الغذائية؛ ما يعطي السيدة الحامل مصدرًا عظيمًا لكثير من الفوائد الصحية؛ ومن تلك الفوائد أنه:

1 - يحافظ على صحة الأسنان للحامل؛ ذلك لاحتوائه على عنصر الفلور.

2 - يُنقّي الجسم من السموم؛ بسبب محتواه من المعادن والفيتامينات.

3 - يقلل من مستوى الكولسترول في الدم، ويقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين؛ ذلك بسبب احتوائه على مادة البكتين.

4 - يسهّل إجراء عملية الهضم، ويقي من سوء الهضم والإمساك؛ بسبب احتواء دبس التمر على كمية عالية من الألياف الغذائية، ويُعدّ الإمساك من أكثر المشاكل التي تعاني منها الحامل إزعاجًا وتكرارًا.

5 - يقلل من التهاب القولون، ويقلل من فرص الإصابة بالبواسير خلال الحمل. يقوّي دبس التمر دم المرأة الحامل؛ ذلك بسبب محتواه العالي من الحديد والفسفور وفيتامينات ب.

6 - يخفّف من أمراض المفاصل؛ ذلك بسبب محتواه من عنصر الكالسيوم. يعالج دبس التمر حموضة المعدة والارتجاع المعدي اللذين يعاني منهما كثير من النساء في مدة الحمل، ويلعب عنصر البوتاسيوم، وعنصر الصوديوم، وعنصر الكلوراين أدوارًا في تخفيف حموضة المعدة.

7 - يرطّب بشرة الحامل، ويزيد من مرونتها وإشراقها، مما يجعلها أكثر قدرة على التمدّد بأريحية، ومواكبة الزيادة والتمدد الحاصلين لاحتواء الجنين، وبخاصة في أشهر الحمل الأخيرة.

8 - يسهّل إجراء عملية الولادة؛ ذلك لأنّه يزيد من قوة التقلصات الحاصلة في الرحم أثناء الولادة وكفاءتها.

9 - يعالج فقر الدم الناتج من نقص الحديد، والذي قد يهدد صحة كل من الأم والجنين أثناء مرحلة الحمل، ويؤدي تأثيره إلى الولادة المبكرة للجنين قبل اكتمال نموه.

3- هل دبس التمر مضاد بكتيري؟

يعد دبس التمر من المضادات البكتيرية

تشير نتائج آخر الأبحاث العلمية إلى أنّ دبس التمر يحتوي في الواقع على مركبات كيميائية تحمي من عدد من الالتهابات البكتيرية، بما في ذلك تلك التي تسببها المكورات العنقودية الذهبية (Staphylococcus aureus)، والمكورات الإشريكية القولونية (Escherichia coli). Volume 0% كما أنّ دبس التمر يحتوي على عدد من المركبات الفينولية التي تُشكّل بشكل طبيعي في ثمار التمر عند نضوجها، وتؤثر هذه المركبات في نكهة دبس التمر ولونه وكثافته، وهي معروفة كذلك بخصائصها المضادة للأكسدة، وقد ظهر لها تأثير مضاد للبكتيريا أيضاً، فعندما خُلِطَ دبس التمر بمجموعة من البكتيريا المسببة للأمراض؛ فإنّ ذلك حال دون نمو تلك البكتيريا خلال ست ساعات فقط، وقد أفاد الباحثون بأنّ دبس التمر أسرع من عسل المانوكا المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا.

4- طريقة تناول دبس التمر للحوامل

يفضل تحضيره في المنزل

تنصح الحامل بتحضير دبس التمر في المنزل لتجنب أي مواد حافظة أو أي مواد معالجة، ويمكن تحضيره بطريقة بسيطة وسريعة داخل المنزل لضمان الجودة العالية؛ كما أن نوع التمور المستخدم مهم جدًا للحصول على الفائدة. يمكن للحامل تناول دبس التمر يوميًا مع الوجبات المختلفة، على سبيل المثال يمكن إضافة ملعقة كبيرة منه مع كوب من الحليب. تحضير وجبة تتكون من الطحينة وفطائر التمر وتخلط معًا ثم تقدم مع الخبز المحمص. أكل ملعقة في الصباح الباكر؛ إذ يعمل على تهدئة الأعصاب ومنع الأرق.

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