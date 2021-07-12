كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - يوصي الأطباء بضرورة تعويد المولود منذ االلحظات الأولى من حياته على الرضاعة الطبيعية من الأم، فهي مصدر الصحة والأمان النفسي للأم والمولود، وربما لأسباب عدة قد تضطر الأم لادخال الرضاعة الصناعية للمولود، ويجب أن تعرف طريقة الدمج أو الخلط بين طريقتين للتغذية للمولود من خلال اللقاء مع الدكتور محمد أبو داوود إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.

فوائد الرضاعة الطبيعية للمولود

الرضاعة الطبيعية

تعد الرضاعة الطبيعية هي صمام أمان صحة الطفل من ناحية تقوية مناعته وحمايته من الامراض لمدة طويلة.

يمنح حليب الأم عناصر غذائية هامة للطفل لا تتوفر في الحليب الصناعي.

حليب الأم سهل الهضم ومتنوع التركيب حيث يقدم له مثلاً الماء في بداية الرضعة ويكون متوسط التركيز من حيث الدهون في أوسطها، وعالي التركيز في نهاية الدسمة لكي يشعر المولود بالشبع.

متى يتم اللجوء للرضاعة الصناعية للمولود؟

تقدم الرضاعة الصناعية في أضيق الحدود

لا يفضل اللجوء للرضاعة الصناعية إلا في حالات الضرورة القصوى.

لأسباب صحية تتعلق بالأم قد يتم اللجوء للرضاعة الصناعية.

لأسباب صحية تتعلق بالمولود يتم اللجوء للرضاعة الصناعية.

قد تختار الأم الرضاعة الصناعية لكي ترتاح جسدياً بسبب مجهود الرضاعة الطبيعية.

طرق تنظيم الرضاعة الطبيعية مع الصناعية

احتضني طفلك أثناء الرضاعة الصناعية