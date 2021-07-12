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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - يوصي الأطباء بضرورة تعويد المولود منذ االلحظات الأولى من حياته على الرضاعة الطبيعية من الأم، فهي مصدر الصحة والأمان النفسي للأم والمولود، وربما لأسباب عدة قد تضطر الأم لادخال الرضاعة الصناعية للمولود، ويجب أن تعرف طريقة الدمج أو الخلط بين طريقتين للتغذية للمولود من خلال اللقاء مع الدكتور محمد أبو داوود إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.
فوائد الرضاعة الطبيعية للمولود
- تعد الرضاعة الطبيعية هي صمام أمان صحة الطفل من ناحية تقوية مناعته وحمايته من الامراض لمدة طويلة.
- يمنح حليب الأم عناصر غذائية هامة للطفل لا تتوفر في الحليب الصناعي.
- حليب الأم سهل الهضم ومتنوع التركيب حيث يقدم له مثلاً الماء في بداية الرضعة ويكون متوسط التركيز من حيث الدهون في أوسطها، وعالي التركيز في نهاية الدسمة لكي يشعر المولود بالشبع.
متى يتم اللجوء للرضاعة الصناعية للمولود؟
- لا يفضل اللجوء للرضاعة الصناعية إلا في حالات الضرورة القصوى.
- لأسباب صحية تتعلق بالأم قد يتم اللجوء للرضاعة الصناعية.
- لأسباب صحية تتعلق بالمولود يتم اللجوء للرضاعة الصناعية.
- قد تختار الأم الرضاعة الصناعية لكي ترتاح جسدياً بسبب مجهود الرضاعة الطبيعية.
طرق تنظيم الرضاعة الطبيعية مع الصناعية
- يجب أن تحتضن الأم طفلها وتشعره بحبها وحنانها، فيلامس جلدها، ويسمع نبضات قلبها وكأنه يرضع من صدرها.
- يجب أن تتأكد الأم من درجة حرارة الحليب الصناعي ومدى ملائمة درجة حرارته لمعدة المولود لكي لا يصاب بالقيء.
- يجب أن توفري له الجو الهاديء والمريح مثله مثل الرضاعة الطبيعية.
- ويجب أن تتأكدي أن طفلك لا يعاني من مشاكل تؤدي لعدم قدرته على مص حلمة الرضعة الصناعية مثل قروح الفم ووجود فطريات على اللسان وتجويف الفم الداخلي.
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عدم وضع الحليب في قعر القننية ثم إضافة الماء، ولكن يجب القيام بالعكس.
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عدم رج قنينة الرضاعة الصناعية من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للاعلى.
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يتم رج الرضعة الصناعية "الببرونة" بشكل دائري وليس بالطريقة السابقة.
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ويجب أن تمسك الأم القنينة بحيث تكون مفرغة من الهواء فالملاحظ أن الأمهات يضعن القنينة تكون الحلمة غير ممتلئة بالحليب وبالتالي فهي تعطي فرصة لدخول الهواء، فيبلعه الرضيع مما يسبب المغص.
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وبعض الأمهات يضعن في قنينة الرضاعة بعض الأعشاب المغلية بدلاً من الحليب وفي ذلك خداع للطفل مما يسبب بنقص وزنه وهزاله.
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كما يجب تعقيم القننية بشكل دائم.
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يمكن أن تقوم الأم بضخ الحليب الطبيعي ثم وضعه في القنينة لكي يستفيد منه الطفل.