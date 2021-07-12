هل نجعل أطفالنا يصومون في يوم عرفة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - كل أم وكل أسرة تفرح بمشاركة أطفالها الصوم والفرحة والاحتفال بيوم العيد. ولكن السؤال الذي يلح على أذهان كافة الأمهات؛ هل أجعل طفلي يصوم في يوم عرفة؟ هل أجبره على عدم تناول الطعام إلى حين سماع أذان المغرب، وهو طفل لم يصل مرحلة البلوغ بعد؟! هنا للفقهاء ولعلماء الدين رأي، معنا فضيلة الشيخ عبد الوهاب الصريطي، شيخ جامع النور والإيمان بالعباسية؛ ليرشدنا ويجيب عن هذه التساؤلات

حيث اتفق الفقهاء على أن الأطفال لا يجب عليهم أي تكليف بدني قبل البلوغ، ولكن يؤمرون بالاعتياد على الصلاة، والتعود على الصيام بشكل تدريجي، وذلك بداية من سن السابعة

والاعتياد على الصوم أو التدرج فيه لابد أن يرتبط أيضاً بمدى قدرة الطفل على الصيام؛ فقد تُمكن صحة وطاقة طفل على الصيام وأداء الفريضة كاملة

ولكن هناك طفل آخر يشترك معه في نفس العمر ولا يستطيع؛ فهو ضعيف البنية الجسدية وربما كان يعاني من مرض ما

القوة البدنية الخليج 365 الأم تختلف من طفل عن آخر، وعليك أن تدركي مدى قدرة طفلك على الصيام، وهو ما يعرف باسم الإطاقة للصيام؛ حتى لا تتسببي في أي ضرر لصحة طفلك

معظم الأمهات تحث أطفالهن على الصيام حتى ولو يوماً غير كامل، وهناك من الأطفال من يصرون على الصيام، والمعروف أن صيام الطفل الأقل من 7 سنوات مرفوض نهائياً

على أن يبدأ بعد ذلك في الصيام لجزء من اليوم، حتى يصل إلى صيام اليوم الكامل في سن البلوغ