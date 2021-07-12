تجنبوا هذه الأنواع الـ7 من جراثيم المعدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 مساءً - يوجد في جسم الإنسان 7 أنواع من الجراثيم المعوية، وهي:

1- جرثومة الإشريكية القولونية

تعيش جرثومة الإشريكية القولونية في أمعاء البشر، والحيوانات مثل: الأبقار والأغنام والماعز، وهي ليست ضارة، بل ضرورية للأنشطة الروتينية للجهاز الهضمي، ولكن هناك سلالات خطيرة منها يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل.

وتنتقل البكتيريا عادة من خلال اللحوم غير المطبوخة والمياه الملوثة ومنتجات الألبان غير المبسترة، لتشمل أعراض الإصابة بالإشريكية القولونية: الإسهال الشديد، وآلام المعدة، والقيء الذي يمكن أن يستمر ما بين 5 إلى 10 أيام، علاوة على ذلك، قد تسبب بكتيريا الإشريكية القولونية التهابات المسالك البولية، وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة بها.

ولتجنب العدوى، تأكد من طهي اللحوم بشكل صحيح، وغسل الفاكهة والخضراوات جيدا قبل تناولها أو طهيها، وتجنب شرب الحليب والعصير غير المبستر، وتأكد من تنظيف يديك جيدا بعد الذهاب إلى الحمام، وتنظيف أدوات المطبخ وأسطح العمل التي لامست اللحوم غير المطهية جيدا.

2- العطيفة الصائمية

العطيفة الصائمية، هي نوع من البكتيريا توجد عادة في براز الحيوانات، وهي أحد أكثر أسباب التهاب المعدة والأمعاء البشرية شيوعا في العالم، يمكن أن يكون التسمم الغذائي الناجم عن أنواع العطيفة مدمرا بشدة ولكنه نادرا ما يهدد الحياة.

اللحوم والدواجن المحضرة بشكل غير صحيح هي المصادر الأولية للبكتيريا، تحدث عدوى خطيرة نتيجة تناول طعام ملوث بالبكتيريا، يصيب المرض النساء الحوامل وحديثي الولادة والبالغين، الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، وكبار السن.

3- الليستيريا

توجد جراثيم الليستيريا في التربة والمياه، وبالتالي يمكن أن تظهر على الأطعمة النيئة، مثل: الفاكهة، والخضراوات، واللحوم، والأسماك النيئة، وكذلك منتجات الألبان غير المبسترة.

وعلى عكس البكتيريا الأخرى، يمكن أن تنمو هذه الأنواع -أيضا- وتنتشر في درجات الحرارة المنخفضة نسبيا الموجودة في الثلاجة.

وتشمل أعراض مرض الليستريات الحمى والرعشة والصداع والقيء، الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بعدوى الليستريات هم: النساء الحوامل وأجنتهن، والبالغون الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة.

ولتجنب العدوى، قم بغسل الخضار والفاكهة جيدا قبل الأكل، ونظف أي بقايا للحوم النيئة داخل المطبخ.

4- بكتيريا الضمة

تعيش جراثيم الضمة في المياه المالحة، وغالبا ما توجد في المأكولات البحرية غير المطبوخة، وقد تسبب التسمم الغذائي الذي يسبب الإسهال المائي وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى والرعشة، وتؤدي الحالات الشديدة إلى ظهور الدم والمخاط في البراز.

وقد يصاب الأشخاص الذين يتناولون الأسماك والمأكولات البحرية غير المطهية بالعدوى في غضون 24 ساعة، وتستمر الأعراض من 3 إلى 5 أيام.. نادرا ما تكون العدوى شديدة، لكن الأشخاص الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة معرضون لخطر كبير، ويمكن تجنب هذه العدوى -عادة- عن طريق طهي الأسماك والمأكولات البحرية جيدا.

5- التوكسوبلازما

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يحمل ملايين الأشخاص حول العالم طفيلي التوكسوبلازما، ومع ذلك، يعاني القليل منا فقط من أي أعراض بسبب نظام المناعة القوي، ومع ذلك، هناك أشخاص يصابون بداء المقوسات (التوكسوبلازما) بأعراض شديدة، بما في ذلك الأنفلونزا، الضعف العام، والحمى، والألم العضلي، والتضخم في الغدد الليمفاوية.

والأشخاص المعرضون للخطر هم: النساء الحوامل، وأولئك الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة، يمكن أن يسبب الطفيلي أمراضا خطيرة قد تلحق الضرر بالدماغ والعينين والكبد والرئتين، وتوجد بكتيريا التوكسوبلازما في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات، ولكنها يمكن أن تتكاثر فقط في معدة القط. وتلتقط القطط الطفيل عادة عن طريق تناول اللحوم النيئة أو الخضار غير المغسولة، أو ملامسة فضلات القطط الأخرى التي تحتوي على بيض الطفيل.

ولمنع العدوى، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بطهي الطعام بأمان، وتجنب درجات الحرارة المنخفضة، تأكد من غسل يديك أثناء التعامل مع الطعام النيئ، وتجنب المياه غير النظيفة، وبراز القطط.

6- السالمونيلا

السالمونيلا هي مجموعة من البكتيريا توجد عادة في الدواجن النيئة والبيض ولحم البقر، وفي بعض الأحيان توجد في الفواكه والخضراوات غير المغسولة، قد يؤدي لمس الطعام أو الحيوانات التي كانت على اتصال بالبكتيريا إلى حدوث التهاب في الجهاز الهضمي.

وتشمل أعراضها الحمى والإسهال وآلام المعدة والصداع التي يمكن أن تستمر ما بين 4 إلى 7 أيام، يشفى معظم الناس دون علاج، ولكن بالنسبة لكبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، يمكن أن ينتشر داء السلمونيلات في الدم؛ ما يؤدي إلى الوفاة في نهاية الأمر.

ولتجنب الإصابة بالعدوى، تجنب تناول البيض غير المطبوخ، واللحوم والدواجن غير المطبوخة بالكامل، واحتفظ بلحومك النيئة منفصلة عن اللحوم المطبوخة، أيضا اغسل كل ما يلامس الأطعمة غير المطهية.

7- نوروفيروس (أنفلونزا المعدة)

يمكن أن يضر هذا الفيروس بالمعدة والأمعاء، ويطلق عليه غالبا اسم ”إنفلونزا المعدة“، توجد تلك البكتيريا عادة في الأطعمة أو المشروبات الملوثة، ولكن يمكن أيضا أن تنتشر عن طريق لمس الأسطح أو الأشخاص الآخرين الذين يحملونها.

يمكن أن يسبب الفيروس التهابا في الأمعاء، وتشمل الأعراض: التعب، والصداع، والغثيان، وآلام المعدة، والقيء، والإسهال، والحمى التي تستمر لبضعة أيام، يتغلب معظم الناس على المرض، ولكن من المهم شرب كمية كافية من السوائل لتعويض الفاقد.

ولتجنب العدوى، نظف يديك دائما بالصابون بعد التعامل مع الأطعمة، وتطهير أسطح المطبخ والحمام بشكل جيد.