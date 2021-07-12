إليكم أسباب آلام الركبة أثناء الجلوس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ألم الركبة من الآلام المزعجة وقد يتسبب في عدم الحصول على قدر كاف من النوم. وتحدث آلام الركبة عند الجلوس نتيجة لأسباب عدة منها ما يلي:

الجلوس لمدة طويلة:

عندما تبقى ساكنا دون حركة لمدة طويلة، فإنك قد تشعر بآلام في ركبتيك. فالجلوس لمدة معينة يؤدي إلى تيبس في العضلات والأوتار، ويتصاحب ذلك مع شعور بالألم وعدم الراحة.

وغالبا ما نشعر بآلام الركبة في الحالات الآتية:

• أداء عمل مطول يحتاج إلى الجلوس لوقت طويل.

• مشاهدة الأفلام والبرامج المطولة.

• استخدام الحاسوب لأوقات طويلة.

وضعية الجلوس السيئة:

يؤدي الجلوس بوضعية خاطئة أو غريبة، مثل وضع ساق على ساق أو ثني الساقين، إلى وقوع كثير من الضغط على الركبتين، ويفضي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

وجود مشكلة صحية في الركبة: قد يكون شعورك بالآلام في الركبة عند الجلوس ناجما عن وجود مشكلة صحية بها، من ذلك التهاب المفاصل.

طبيعة الكرسي:

عندما يكون تصميم الكرسي الذي تجلس عليه غير مريح، فإن الجلوس سيسبب لك آلاما في الركبة. فإن كنت تجلس لساعات طويلة في مكتبك، فعليك أن تحرص على أن تختار كرسيا مريحا، وأيضا على أن يكون مكانه مناسبا لوضعية طاولة المكتب أو جهاز الحاسوب الذي تعمل عليه.

نصائح للجلوس بوضعية مريحة

إن كان عملك يتطلب الجلوس لأوقات طويلة أمام طاولة المكتب أو جهاز الحاسوب، فإليك هذه النصائح التي تساعد على التقليل من احتمالية الإصابة بآلام الركبة والمفاصل وتخفف من هذه الآلام في حالة حدوثها:

• اختر كرسيا يدعم انحناءات العمود الفقري.

• اضبط ارتفاع الكرسي على أن تكون القدمان مرتاحتين على الأرض والفخذان موازيتين لها.

• اضبط مسندي الذراعين لتتمكن من الاتكاء عليهما بذراعيك مع إرخاء كتفيك.

• احرص على أن تكون شاشة الحاسوب أمامك مباشرة وقمتها في مستوى نظرك أو أسفل منه قليلا.

• ضع جهاز الحاسوب على بعد نحو ذراع منك.

• احرص على أن تكون لوحة مفاتيح الحاسوب أمام شاشته مباشرة.