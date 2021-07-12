فوائد التين البرشومي  

بيروت - نادين محمد -

يعتبر التين من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان. التين مثالي للصحة. فهي فاكهة غنية بالألياف والعديد من المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والمنغنيز والكالسيوم والنحاس والبوتاسيوم والفيتامينات ك و ب6.

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القيمة الغذائية للتين المجفف أكثر من القيمة الغذائية للتين الطازج. حبة تين مجففة واحدة جيدة مثل أكل بيضة. التين ، سواء كان طازجًا أو مجففًا ، فهو فاكهة غنية بمضادات الأكسدة.

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يشكل التين مكونا رئيسيا من مكونات الطب التقليدي ، ويستخدم مجففا ، في شكل معجون ، أو مطحون لمواجهة الأمراض والمشاكل المختلفة.

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1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يخفف التين الإمساك ويحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. قومي بنقع 2-3 حبات من التين في الماء طوال الليل وتناوليها مع العسل في صباح اليوم التالي ، ويمكنكِ أن توديع مشاكل الإمساك. الألياف مفيدة لعملية الهضم، والتين مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على حركة الأمعاء الصحية وتخفيف الإمساك.

2. تحسين صحة القلب

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يقلل التين من مستويات الدهون الثلاثية في الدم ويساهم في تحسين صحة قلبك، الدهون الثلاثية هي جزيئات دهنية في الدم وهي سبب رئيسي لأمراض القلب.يحتوي التين أيضًا على الفينولات وأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. انخفاض الكولسترول

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يحتوي التين على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان معروفة بتخفيض مستويات الكوليسترول. تزيل الألياف الموجودة في التين الكوليسترول الزائد في الجهاز الهضمي وتحمله إلى الأمعاء للتخلص منه. يقلل التين الجاف من الكوليسترول الكلي لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية والفيتوسترولس التي تقلل من تكوين الكوليسترول الطبيعي في الجسم.

4. الحماية من سرطان القولون

تناول التين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. تساعد الألياف الموجودة في التين على التخلص من الفضلات في الجسم بسرعة مما يعمل بشكل جيد للوقاية من سرطان القولون. تحتوي بذور التين العديدة على مستويات عالية من الميوسين الذي يجمع الفضلات والمخاط في القولون ويطردها.

5. علاج فقر الدم

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يمكن أن يسبب نقص الحديد في الجسم فقر الدم، يحتوي التين المجفف على الحديد ، وهو مكون رئيسي للهيموجلوبين.

6. انخفاض مستويات السكر لدى مرضى السكري

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ليس فقط الفاكهة ، ولكن للأوراق أيضًا فوائد لصحتك. تتمتع أوراق التين بخصائص مذهلة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. وفقًا لدراسة ، ساعد تضمين أوراق التين في النظام الغذائي في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول وجبة في مرضى السكر المعتمدين على الأنسولين .

7. الحماية من سرطان الثدي

التين من بين الفاكهة التي تحتوي على أعلى كمية من الألياف. وقد وجد أن النساء اللائي تناولن المزيد من الألياف الغذائية خلال فترة المراهقة وبداية البلوغ كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي.

8. تقوية العظام

يحتوي التين على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، وكلها تساعد في صحة العظام. يحسن التين كثافة العظام ويقلل من وهن العظام الذي يبدأ مع تقدمك في العمر. الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة العظام والتين هو أحد أفضل مصادره.

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