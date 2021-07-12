شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يعرضك الإفراط فيها للنوبات القلبية والسكتات.. اللحوم الحمراء أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع اكسبريس، عن بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنب الإفراط فيها لأنها من أحد عوامل الإصابة بالنوبات القلبية، فغالبا ما ترتبط مخاطر الإصابة بنوبة القلب ارتباطًا مباشرا بالنظام الغذائي للمريض، لذا عليك اختيار الأطعمة المفيدة التي تمدك بالطاقة وتمد جسمك بالعناصر الغذائية اللازمة، وتجنب الأطعمة الضارة.

وأوضح التقرير أن النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة يتم خلالها منع إمداد القلب بالدم فجأة مما ينتج عنها جلطة دموية، لذا لابد من التأكد من أن نظامك الغذائي صحي للقلب، وتجنب الأطعمة التي تؤدى الى ارتفاع ضغط الدم.

ومن بين تلك الأطعمة التي يزيد الإفراط منها المخاطر على القلب:اللحوم الحمراء

قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكري، وقد يكون السبب في ذلك أن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من نسبة الكوليسترول، لذا إذا كان عليك اتباع نظام غذائي باللحوم الحمراء، فحاول الحد من حصتك اليومية.

كما يمكنك تناول القطع الخالية من الدهون مثل لحم البقر المستدير وشرائح لحم البقر قليل الدهن.

المخبوزات والمعجنات

عليك الانتباه إلى مخاطر الافراط في تناول المخبوزات والمعجنات مثل الكعك والمخبوزات التي تحتوى على كميات كبيرة من بالسكر المضاف، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض القلب.

وتكمن مخاطر المخبوزات في ان المكون الرئيسى لها هو الدقيق الأبيض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويمنحك الشعور بالجوع، يمكنك استبدال دقيق القمح الكامل واستخدام الزيوت النباتية السائلة بدلًا من الزبدة أو السمن.

الأطعمة المملحة

تناول كميات كبيرة من الصوديوم المكون الرئيسى من الملح يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وفشل القلب، كما يجب تجنب تناول المواد الحافظة المضافة والدهون المشبعة وتجنب الدهون المتحولة الموجودة في الزيوت المهدرجة، فيجب ألا تشكل الدهون المشبعة أكثر من 6% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.





وحدد التقرير بعض الأطعمة التي تساعدك في الحفاظ على صحة القلب:

1.الكثير من الفواكه والخضروات

2.اللحوم الخالية من الدهن

3.الدواجن منزوعة الجلد

4.المكسرات والفاصوليا والبقوليات

5. الأسماك

6. الحبوب

7.الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون

8.منتجات الألبان قليلة الدسم

9.البيض