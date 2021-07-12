شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للطلاب الثانوية العامة للتغلب على الخوف من الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - امتحانات الثانوية العامة تسبب حالة من الخوف للطلاب وذويهم بمجرد ذكر اسمها ومع انطلاق ماراثون الإمتحانات يزداد الخوف والتوتر داخل الكثير من البيوت المصرية وهو ما قد يؤثر بالسلب على الطلاب خاصة قبل المراجعه النهائية وفى ليله الإمتحان، ويقدم التقرير التالى نصائح للتغلب على الخوف من الامتحا، وفقاً لموقع "indiatoday".

الخوف من الامتحان هو أحد الأشياء الشائعة التي يمكن أن تجدها في كل طالب ثانوية عامة سيحضر الامتحانات، عادة ما يؤدي الخوف إلى التوتر، وبالتالي تطوير القلق والاكتئاب لدى الطلاب يؤدي هذا في النهاية إلى أداء ضعيف في الامتحانات.

نصائح لطلاب الثانوية العامة للتغلب على الخوفابدأ المراجعة مبكرًا

ابدا المراجعة النهائية للمادة قبل يومين من الاختبار، ويجب الاحتفاظ بليلة قبل الامتحان للاسترخاء ويجب على الطلاب محاولة التأمل للحفاظ على الهدوء والاطلاع على اخر اهم الملاحظات التي تم تدوينها في الليلة السابقة للامتحان.

خصص وقتًا للاستراحة

الدراسة المستمرة لساعات طويلة ليست متعبة فحسب، بل إنها ضارة أيضًا بصحتك من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة بعد كل ساعة أو نحو ذلك لإرخاء جسدك حاول أن تمد جسمك ، اشرب الماء/ العصير أثناء الاستراحة لتجديد طاقتك كما أن تمارين الإطالة تساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم.

النوم جيدًا

في أيام امتحانات الثانوية العامة من الضروري توفير ما لا يقل عن 8-9 ساعات من النوم لإرخاء الجسم والعقل.

تدوين الملاحظات

أثناء التحضير للامتحانات أو مراجعة الفصل، قم بتدوين التواريخ والأحداث المهمة والأشخاص والحوادث هذه مفيدة جدًا في هيكلة المراجعة النهائية وقبل الدخول للامتحان.