أطعمة بيضاء يجب تجنبها لخسارة الوزن 

بيروت - نادين محمد -

لا تتم معالجة جميع الأطعمة البيضاء، ولكن مع ذلك، معظم الأطعمة المصنعة بيضاء، يُعتقد أن غالبية الأطعمة البيضاء التي تمت معالجتها غير صحية ويجب التخلص منها في النظام الغذائي، من أجل إنقاص الوزن والحصول على صحة أفضل أيضًا.

نحن بالتأكيد لا نتحدث عن الأطعمة البيضاء الصحية مثل الحليب، الدواجن، الجبن، الفاصوليا البيضاء، الفطر ، الثوم، القرنبيط، الزبادي أو المكسرات. نحن في الواقع نوجه الاتهام إلى الأرز الأبيض، والدقيق الأبيض ، والحبوب ، والسكر الأبيض ، وما إلى ذلك.

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الكربوهيدرات المكررة التي لا تحتوي على أي عناصر غذائية، ما يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة، من ثم التخلي عن الأطعمة البيضاء من نظامك الغذائي يعطي فرصة أوفر لتناول المجال لطعام صحي وغني بالمغذيات.

معظم الأطعمة البيضاء المعالجة والمكررة هي السبب الرئيسي للسمنة في جميع أنحاء العالم. إذا كنتِ جادة بشأن إنقاص الوزن ، فمن المهم معرفة الأطعمة البيضاء التي يجب تجنبها لفقدان الوزن وما الذي يجب تناوله بدلاً منها. سيساعد استبدال هذه العناصر الغذائية على بدء عملية إنقاص الوزن بصورة أفضل.

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إذن ، ما هي مشكلة الأطعمة البيضاء المصنعة؟

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معظمهم لديهم سعرات حرارية عالية كما أنها ذات قيمة غذائية منخفضة ، تحتوي على كميات كبيرة من السكريات التي تزيد من مستويات الأنسولين والسكر في الدم بسرعة. يتبع هذه الزيادة الحادة في الأنسولين انهيار حاد ، وفي غضون وقت قصير ، سيعود الجوع ، مما يزيد الرغبة الشديدة في تناول المزيد من هذه الأطعمة غير الصحية. كثرة تناول الوجبات الخفيفة وتناول مثل هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية من شأنه أن يؤدي إلى فائض السعرات الحرارية وزيادة الوزن في نهاية المطاف.

5 أطعمة بيضاء يجب تجنبها لتخسيس الوزن

1. الأرز الأبيض:

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قومي بالتبديل إلى الأرز البني بدلاً من ذلك. لا يهم الأرز الأبيض أو البني حقًا إذا تم تناوله باعتدال ، ولكن الأرز الأبيض المصقول يحتوي في الغالب على الكربوهيدرات البسيطة مع محتوى منخفض من الألياف يحتوي الأرز البني على الألياف ، والكربوهيدرات المعقدة ، والكالسيوم ، والحديد ، وحتى مضادات الأكسدة ، لذا يفضل اختيار الأرز الأبيض.

2. السكر المكرر:

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بدلًا من ذلك استخدمي أوراق الستيفيا. يعد التخلص من السكر الأبيض أسهل طريقة للتخلص من الوزن الزائد دون التعرق. كما نعلم جميعًا ، فإن السكر المكرر يسبب الإدمان بشكل كبير لأنه في كل مرة تستهلكه ، يشير الدماغ إلى إطلاق الدوبامين (وهو هرمون السعادة،

3. الخبز الأبيض:

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قومي بالتبديل إلى الخبز البني أو الخبز متعدد الحبوب. نود أيضًا أن نضيف أنه ليس كل الخبز البني صحي، ا يجب أن يحتوي على الحبوب الكاملة 100٪ ، خبز القمح الكامل 100٪ ، أو يجب أن تحتوي كل شريحة على 3 جرامات على الأقل من الألياف وأقل من 3 جرام من السكر.

4. المعكرونة البيضاء:

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قومي بالتبديل إلى باستا القمح الكامل بدلاً من ذلك. تحتوي المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل على نسبة أكبر من الألياف نسبيًا ومنخفضة السعرات الحرارية أيضًا.

5. الملح الأبيض:

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بدلًا من ذلك استخدم الملح الصخري. يجب ألا تستبعدي الملح من حياتك اليومية أبدًا لأنه ضروري للحفاظ على توازن وظائف الجسم الأخرى. ومع ذلك ، هناك خيارات أفضل متاحة لها خصائص غذائية أفضل. على سبيل المثال ، يحتوي الملح الصخري على حوالي 84 من المعادن الضرورية للجسم.



