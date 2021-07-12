كورونا باقٍ حتى 2023.. الوباء يفتك بمناطق جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمنّي الجميع النفس بالخلاص في أسرع وقت من وباء كورونا، الذي أوقع حتى الآن ما يزيد على 4 ملايين ضحية في جميع أنحاء العالم.

لكن يبدو أن هذه الأمنية لن تتحقق في القريب العاجل، إذ قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "أوروبا بدأت تخرج من نفق الجائحة، لكن العالم كله لن يتجاوزها قبل عام 2023".



وانتقلت ذروة الجائحة من أوروبا إلى بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وبعض البلدان الآسيوية الكبرى مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا.

وأضاف بوريل في المنتدى الأوروبي حول تداعيات فيروس كورونا على العلاقات الجيوستراتيجية والاقتصاد العالمي: "ستترك لنا الجائحة عالماً مختلفاً عن الذي كنا نعرفه، عالماً رقمياً بامتياز، وفوارق أعمق من شأنها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق كثيرة".





وأشار بوريل إلى تحذيرات الأمم المتحدة من عواقب عدم توزيع اللقاحات على جميع البلدان بسرعة وإنصاف، والتأهب للجوائح المقبلة، وفق ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

في السياق، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن القارة الأوروبية قد تكون على أبواب موجة وبائية جديدة، أقل خطورة من تلك التي شهدتها في ربيع العام الماضي، لكن بعدد أكبر من الإصابات قد تعجز بعض الأنظمة الصحية عن استيعابه.





وتأتي تحذيرات منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها بأن إسبانيا عادت لتتصدر البلدان الأوروبية من حيث معدل سريان الوباء.





وذكرت المنظمة أن الموجة الجديدة قد تشهد عدداً أكبر من الإصابات، رغم أن الوفيات ستكون أقل بدرجة ملحوظة بسبب حملات التلقيح الواسعة.





وتسبب فيروس كورونا بوفاة 4,028,446 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة ظهر الأحد.