شكرا لقرائتكم خبر عن عصير الجزر مفتاحك لصحة جسمك.. يحميك من السكتات الدماغية والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحمل عصير الجزر العديد من الفوائد الصحية على صحة جسمك، لأنه غنى بالكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية الموجودة، بجانب أنه من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب عصير الجزر على حوالي 80 سعرة حرارية، بينما يحتاج جسمك إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم، لذا فإن كوب من عصير الجزر يستحوذ على حوالي 4 %من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Drhealthbenefits، فمن أبرز فوائد عصير الجزر على صحتك فيما يلى:1.مصدر جيد للطاقة

لأنه يحتوى على سعرات قليلة تدعم صحة العديد من الأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب والأمعاء، ويمد الجسم بالطاقة ويدعم إنتاج الهرمونات.

2. مصدر جيد للبوتاسيوم

يحتوي كوب عصير جزر على 18٪ من البوتاسيوم من الاحتياجات اليومية الموصى بها، حيث يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على وظائف المخ والوقاية من السكتات الدماغية .

3. الوقاية من الضعف والرعشة

لأنه يحتوى على مستويات جيدة من البوتاسيوم الذى يحميك من الإصابة بالتعرق والصداع والضعف والرعشة والعصبية، بجانب دوره في تقلص العضلات والحفاظ على وظائفها .

4. الوقاية من التوتر

لأنه يحتوى على البوتاسيوم الهام للغاية للأشخاص الذين يعانون من القلق والتوتر، وبالتالي ضمان تحسين الصحة النفسية .

5. الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب

يساعد البوتاسيوم الموجود بالجزر في الحفاظ على وظيفة ضغط الدم الطبيعي، وهذا يعني خفض احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

6.الوقاية من السرطان

لأنه يحتوى على فيتامين E الذى يخفض الإصابة بسرطان الرئة وسرطان الفم لدى المدخنين، وسرطان القولون والمستقيم والأورام الحميدة وسرطان البروستاتا والمعدة والبنكرياس، حيث يحمي فيتامين هـ الحمض النووي والخلايا من التلف.