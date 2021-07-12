هل ظهرت سلالة "دلتا كورونا" في مصر؟.. إليك الإجابة

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة بمصر، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن بلاده لم ترصد إلى الآن أي إصابة بمتحور دلتا من فيروس كورونا.



وأضاف تاج الدين، في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "أون" المصرية، أن هناك متابعة دقيقة وعلمية وفنية وطبية لتحورات كورونا.

وتابع أن الشركات الكبرى المنتجة للقاحات المضادة لوباء كوفيد- 19 تحدّثت خلال الفترة الأخيرة إلى أنه بعد ستة أشهر من التطعيم سيكون هناك حاجة للتطعيم بجرعات أخرى.

وأوضح: "هذه ليست جرعات أخرى، وإنما في الحقيقة ليست إلا عملية إعادة تحصين خاصة من التحورات والطفرات الجديدة".

وعن التوقعات بشأن حدوث موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في سبتمبر/أيلول، قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة في مصر، إن العالم أجمع يشهد تطورات وتحولات وموجات جديدة من انتشار الفيروس، ولهذا فمصر تقوم بكل ما يمكن عمله من الناحية الوقائية "لأننا نعلم جيداً أن أي احتمالات تخص هذا الفيروس من الممكن أن تحدث في أي وقت".