شكرا لقرائتكم خبر عن الانفعال والتوتر الشديد لطلبة الثانوية العامة قد يسببان حموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة من الحموضة الشديدة بالمعدة ورغم إجراء الكشوفات الكثيرة والأدوية العلاجية لا يجدوا أى تحسن فى حالتهم، وقد يكون السبب الرئيسى وراء حموضة المعدة فى هذه الحالة شدة القلق والتوتر والانفعال من الامتحانات وزيادة التركيز فى الدراسة والذى يؤثر بصورة مباشرة على المعدة ويؤدى لالتهاباها.

ووفقا لموقع " healthline" الطبى فإن المعدة تتأثر بالكثير من العوامل الحياتية على مدار اليوم، ولن يؤثر فيها أى من الأدوية الذى يتناولها الطالب إن لم يغير طريقة حياته العملية، موضحا أن أهم عوامل حموضة المعدة التى لا تنتهى هى :

1- التوتر والانفعال .

2 - قلة النوم .

3 -الضغط النفسى والتفكير الشديدين.

4- الاكتئاب.

وجميعها أسباب تؤثر على التهاب جدار المعدة ويمر بها الطالب خلال فترة أداء الامتحانات.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن العوامل النفسية من أهم أسباب الحموضة المتكررة فى المقام الأول، يأتى فى المرتبة الثانية عادات الغذاء الخاطئة التى يتبعها الطالب على مدار اليوم، وأهمها تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على توابل تؤثر على التهاب المعدة، إضافة إلى شرب المياه الغازية، والتدخين، ونصح الموقع بضرورة الابتعاد عن القلق والتوتر بعد انتهاء فترة الامتحانات وستنتهى الحموضة مباشرة.

وأوضح الموقع، أن الكثير من المرضى دائما ما يشكون عدم استجابة العلاج، فى الوقت الذى يتبعوا فيه أساليب خاطئة والتى أشرنا إليها، ومع استمرار الحموضة لابد أن يستشير الطبيب المختص وعدم تجاهل هذا العرض حتى لا يتحول من التهاب فى المعدة إلى "قرحة المعدة" التى يستمر علاجها فترات طويلة تصل إلى عدة شهور وهذا ينطبق على الطالب بعد انتهاء فترة الامتحانات ، أما مع استمرار الدراسة لابد من اتباع وجبات خفيفة ذات نظام صحى متنوع بالفيتامينات التى تمنح القوة والتركيز وستنتهى هذه الأعراض عند عودة حياته للاطمئنان والانتهاء من قلق الامتحانات.