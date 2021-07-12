شكرا لقرائتكم خبر عن ما المدة التى تستغرقها أعراض كورونا فى الظهور على المرضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا تفاجىء الباحثون، بالعديد من الأعراض والمضاعفات التي تختلف عن النسخ السابقة من الفيروس، التي ظهرت في ديسمبر من عام 2019، لكن من الأمور الشائكة أيضا فترة حضانة ظهور أعراض الفيروس التي باتت متغيرة وفقا للمتغيرات الجديدة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، نتناول أبرز الأسئلة حول فترة حضانة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا:ماهى فترة حضانة فيروس كورونا؟

هو الوقت بين العدوى وبدء ظهور الأعراض بفترة الحضانة، وحدد العلماء فترة حضانة الفيروس من خلال دراسة عشرات الحالات المؤكدة المبلغ عنها.

ما هي المدة التي تستغرقها أعراض فيروس كورونا في الظهور على المرضى؟

في المتوسط ظهرت الأعراض في الأشخاص المصابين بعد حوالي خمسة أيام من العدوى، وفى بعض الحالات النادرة جدًا، يمكن أن تظهر الأعراض بعد 14 يومًا، ويقدر الباحثون أن هذا يحدث مع واحد من كل 100 شخص.

لماذا تؤثر المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا على فترة حضانة الفيروس؟

يوجد أربعة متغيرات حالية مثيرة للقلق وتسعة متغيرات قيد التحقيق داخل المملكة المتحدة، حيث تتمكن هذه المتغيرات من النفاذ الى الجهاز المناعى واختراقه مما اسفر عن تغير في فترة حضانة الفيروس.

كيف تؤثر المتغيرات الجديدة في الأعراض؟

قد يعانى بعض الأشخاص من عدم ظهور أعراض تدل على الإصابة بالعدوى الفيروسية، في بعض الحالات ، ظهرت الأعراض بسرعة تصل إلى يومين بعد التعرض ، ولكن معظم الأشخاص الذين يعانون من الأعراض قد تظهر عليهم بحلول اليوم الثاني عشر.