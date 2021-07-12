نصائح للحماية من سرطان الجلد أثناء ممارسة الرياضة تحت الشمس.. تعرف عليها

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أوصت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان الأشخاص الذين يرغبون في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال فصل الصيف بمراعاة بعض النقاط المهمة.



وللحماية من الإصابة بحروق شمسية وللحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، قالت الجمعية إن من الأفضل ممارسة الرياضة في ساعات الصباح الأولى أو في المساء.

وعند ممارسة الرياضة في النهار يُراعى تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي مُعامل حماية (SPF) عال لا يقل عن 30، على أن يتم تطبيق الكريم على الجسم بأكمله، لا سيما الأجزاء المعرضة لأشعة الشمس مباشرة مثل الجبهة والأذن والأنف والعنق والذراعين والساقين.

ويُراعى أيضا أن يكون الكريم مقاوماً للماء، كي لا يفقد الكريم تأثير الحماية بفعل العرق، على أن يتم تطبيق الكريم قبل ممارسة الرياضة بنحو 20 إلى 30 دقيقة وتكرار تطبيق الكريم عند الحاجة.

ومن المهم أيضاً حماية الرأس بواسطة غطاء للرأس مثل كاب بيسبول أو قبعة أو خوذة، كما ينبغي أيضاً حماية العينين بواسطة نظارة رياضية مقاومة للانزلاق وذات مُعامل حماية عال من الأشعة فوق البنفسجية.

وللتمتع بأكبر حماية ممكنة يمكن ارتداء الملابس الرياضية المزودة بحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية؛ نظراً لأن الملابس الرياضية العادية يمكن أن تنفذ الأشعة فوق البنفسجية بنسبة تصل إلى 30%.