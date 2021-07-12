دراسة: الشاي الأخضر يخفف أعراض التهاب المفاصل

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

أفادت دراسة حديثة بأن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض نوبة التهاب المفاصل الروماتويدي المؤلمة.



وذكرت الدراسة التي نُشرت نتائجها بمجلة Physical Therapy Science، إلى تقييم آثار الشاي الأخضر وتدخلات التمارين الرياضية تحت الإشراف لتحسين أعراض مرض التهاب المفاصل؛ حيث شارك في الدراسة العشوائية مائة وعشرون شخصا شُخّصت إصاباتهم بالتهاب المفاصل الروماتويدي قبل عشر سنوات على الأقل، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي هذا الإطار، عولج المرضى باستخدام عقار أو الشاي الأخضر أو برنامج تمارين تحت الإشراف لمدة ستة أشهر.

وقد أظهر مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الذين عولجوا بالشاي الأخضر لمدة ستة أشهر بمفرده أو بالاشتراك مع الدواء أو برنامج تمارين تحسنا ملحوظا بمعايير نشاط المرض.

كما كشفت الاختبارات الإضافية مزيدا من التحسن السريري بالنشاط المرضي للذين عولجوا بالشاي الأخضر، إلى جانب التمارين الرياضية، مقارنة بمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي الذين عولجوا بالعقاقير الطبية أو بمجموعات التمارين الرياضية.

وتعليقا على هذه النتائج كتب مؤلفوا الدراسة "قد يكون هذا بسبب النشاط المضاد للأكسدة المرتفع للشاي الأخضر"؛ إذ يحتوي على عنصر نشط مفيد هو مادة البوليفينول المعروفة باسم epigallocatechin 3-gallate (EGCG). وقد ثبت أن EGCG أقوى بما يصل إلى 100 مرة في نشاط مضادات الأكسدة من الفيتامينات C وE.

فيما أظهرت الدراسات أنه يساعد في الحفاظ على الغضاريف والعظام على الرغم من عدم وجود تجارب على المصابين بالتهاب المفاصل على نطاق واسع.