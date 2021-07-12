كورونا حول العالم.. قيود جديدة بكوريا الجنوبية وعزل عام في سيدني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت حصيلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفاعا، في جميع أنحاء دول العالم، سواء على صعيد الإصابات أو الوفيات.

وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي، ارتفاع عدد الإصابات إلى 187 مليوناً و 642 ألفاً و 740 إصابة، الإثنين.







وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و49 ألفا و 289 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 171 مليونا و597 ألفا و756 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





37154 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، تسجيل 37154 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، و724 وفاة جديدة جراء هذا المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





قيود جديدة في كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي يبدأ فيه سريان أكثر القيود صرامة لمكافحة "كوفيد-19" بالبلاد في سول في محاولة لوقف أسوأ تفش لها على الإطلاق.

وأظهرت بيانات الوكالة أن هذا أعلى عدد على الإطلاق يتم تسجيله في يوم أحد، على الرغم من أنه أقل من ثلاثة أيام متتالية من القمم المؤدية إلى 1378 يوم الجمعة.

وتسببت الموجة الجديدة من الإصابات حتى الآن في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.





وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 169146 إضافة إلى 2044 حالة وفاة وهو أقل بكثير من الأعداد التي شهدتها كثير من الدول الصناعية الأخرى.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.

وفرضت الحكومة ابتداء، من الإثنين، أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سول والمناطق المجاورة لأول مرة بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة السادسة مساء.





ارتفاع إصابات الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، ارتفاعا من 24 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 9 من الإصابات الجديدة محلية، نزولا من 12 إصابة قبل يوم.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 15 نزولا من 17 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





عزل عام مطول في سيدني

تستعد سيدني أكبر مدن أستراليا لعزل عام مطول بسبب "كوفيد-19"، مع تحذير المسؤولين من احتمال تجاوز الإصابات اليومية الجديدة حاجز المئة وسط تفش سريع لسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وتتزايد الإصابات الجديدة يوميا على الرغم من دخول المدينة، التي يقطنها خمس سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، في عزل عام منذ أكثر من أسبوعين.

وأشارت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان يوم الأحد إلى توقع تمديد العزل العام إلى ما بعد تاريخ الانتهاء المقرر في 16 يوليو/ تموز محذرة من أن الوضع سيزداد سوءا قبل أن يتحسن.





وتم تشديد إجراءات العزل العام في بداية الأسبوع حيث تم تنبيه السكان إلى عدم الابتعاد أكثر من عشرة كيلومترات عن منازلهم عند ممارسة الرياضة وتم قصر التجمعات الخارجية على شخصين فقط وعدم السماح إلا لشخص واحد فقط في الأسرة مغادرة المنزل كل يوم لشراء الضروريات.

ونجحت أستراليا في السابق في وقف التفشي المتفرق للإصابات من خلال عمليات العزل العام المبكر والتعقب السريع للمخالطين للمصابين وفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

وسجلت أستراليا في المجمل نحو 31200 إصابة و911 حالة وفاة منذ بدء الجائحة محققة أداء أفضل من العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى في التصدي لجائحة كورونا.





تمديد القيود في جنوب أفريقيا

مددت جنوب أفريقيا القيود المشددة للتصدي لـ"كوفيد-19"، الأحد، لمدة 14 يوما، مما يعني استمرار حظر جميع التجمعات والتجول من التاسعة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم التالي وبيع المشروبات الكحولية.

وقال سيريل رامابوسا رئيس البلاد إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على "مستوى التأهب الرابع" في نظام من خمسة مستويات من القيود.

ويمر البلد، الأكثر تضررا في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة، بموجة ثالثة من الجائحة.



