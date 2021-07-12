شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يعد الأرز البسمتى خيارا صحيا أكثر من الأنواع الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحوذ الأرز البسمتى على أغلب الموائد المصرية في كافة العزومات، فيتم تقدميه بالعديد من الطرق المختلفة الشهية، التي تجعله يتفوق على مختلف أطباق الأرز الأخرى، بجانب أنه يحتوى على حوالي 20٪ من الألياف مقارنة بأنواع الأرز الأخرى، ويحتوى الأرز البسمتى على الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفيتامينات والمعادن.

وتحتوى حصة الأرز البسمتى التي تساوى 3/4 كوب أرز بسمتي على 150 سعرة حرارية، لذا فهو يعد من الأطعمة قليلة الدسم ومنخفضة الكوليسترول، كما يحتوي بروتين الأرز البسمتي على ثمانية أحماض أمينية أساسية، فضلا عن أنه غنى بفيتامين ب ومركبات الثيامين والنياسين.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا" فمن أبرز فوائد الأرز البسمتى على الصحة مايلى:1.منع الخلايا السرطانية

الأرز البسمتي يحمل قيمة غذائية لأنه يحتوى على طبقة قشرة خارجية أكثر رقة من الأرز الآخر، والتي تحتوى على الفيتامنيات والألياف التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية في الجسم.

2. مفيد لمرضى السكرى

وفقًا لجمعية السكري الكندية، يحتوي الأرز البسمتي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من مؤشر الأرز الآخر، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

3. مصدر جيد للألياف

كوب واحد من أرز بسمتي يحتوي على ألياف أعلى بنسبة 20٪ مقارنة بالأرز الأخرى الأمر الذى يسهم في تحسين عملية الهضم .

4. الوقاية من الإمساك

يمكن أن تحافظ ألياف أرز بسمتي على مستويات الماء في الجهاز الهضمي، لذلك ، يمكن أن تساعد الألياف في تليين البراز وتساعد في التغلب على الإمساك.

5. الوقاية من البواسير

يساعد تناول الأرز البسمتي العالي في تقليل عمل حركة عضلات المستقيم وتقليل الضغط على المستقيم بحيث يمكن منع البواسير.

6. السيطرة على الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن للألياف أن تربط الكوليسترول والأحماض الصفراوية بالإضافة إلى إخراجها من الجسم مع البراز، بحيث ينخفض ​​تركيز الدهون والكوليسترول في الدم وينخفض ​​أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية.

7. الوقاية من سرطان القولون

يمكن للألياف أن تسرع مرور الطعام في الجهاز الهضمي وبالتالي تساعد على منع التعرض للمواد المسببة للسرطان في الجهاز الهضمي.