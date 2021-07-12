شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تكشف الإصابة بعدوى كورونا مجددا.. تشمل التهاب الحلق وسيلان الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك قلق متزايد بشأن فعالية لقاحات فيروس كورونا المختلفة المتاحة في الوقت الحالي، ووفقًا للدراسات، فإن الطفرات الجديدة للفيروس التاجي لديها القدرة على الهروب من الأجسام المضادة الموجودة في اللقاحات، ومع ظهور متغير دلتا شديد العدوى والذي أصبح سببًا رئيسيًا للقلق في جميع أنحاء العالم ، وهناك العديد من التقارير التي تؤكد إصابة العديد من الأشخاص بالفيروس بعد التطعيم.



التهاب الحلق

وفقا لتقرير موقع "healthsite"، يمكن أن تختلف المخاطر والأعراض والجوانب الأخرى لعدوى الفيروس التاجي بشكل كبير من أولئك الذين تم تطعيمهم إلى أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، كما يمكن أن يشمل ذلك أيضًا مخاطر أقل من حيث الخطورة، وخطر الاستشفاء ، وخطر الوفاة.

وأظهرت الدراسات أن هناك مجموعة من الأعراض الجديدة التي قد يعاني منها هؤلاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل عندما يصابون بالعدوى مرة أخرى، وفيما يلي الأعراض الأربعة الأكثر شيوعًا والأكثر أهمية:

صداع حاد

سيلان الأنف

العطس المستمر

التهاب الحلق

الشخص الذي يتم تطعيمه بالكامل هو أيضًا عرضة لإعادة العدوى وبصرف النظر عن الأعراض الأربعة الشائعة المذكورة، يمكن للفرد أيضًا أن يعاني من أعراض مثل: