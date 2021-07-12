شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ليه ارتفاع الكوليسترول فى الدم يسبب 4 أنواع من الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر عدد من الأعراض المرضية على بعض الأشخاص فجأة ومنها ارتفاع مستمر فى ضغط الدم، والشعور الدائم فى عدم القدرة على التنفس مع ضيق فى القفص الصدرى، والتى ترتفع هذه الحالة عند ارتفاع معدلات التوتر والقلق وذكر موقع " THE HEALTH " الطبى إن جميع هذه الأعراض تنذر بارتفاع فى معدلات الكولسترول فى الدم والدهون الثلاثية، والتى تسبب ضعفا فى حركة الدورة الدموية وترفع من حدة تجلط الدم فى الجسم، وأن المرضى المصابين بالكولسترول والدهون الثلاثية تتحول حركة سير الدم فى الجسم بصورة تشبه حركة العسل فى صورته البطيئة، فى حين أن الصورة الصحيحة للدم تسير بسرعة الماء.

وأضاف الموقع ، أن الأمراض التى يسببها ارتفاع الكوليسترول أبرزها

1 تصلب الشرايين.

2 جلطات القلب .

3 جلطات المخ .

4 جلطات الأمعاء .

وأوضح التقرير الطبى على الموقع، أن سير الدم فى صورة بطيئة يساعد على انتشار التجمعات الدموية فى أى من أطراف الجسم أو فى شرايين القلب، ومن ثم يحدث الجلطة فى المكان المتجلط بالدم سواء القلب أو فى الذراعين أو الأرجل.

وأكد ضرورة توجه المريض لإجراء تحاليل دم على وجه السرعة واستشارة الطبيب المختص بالنتائج لسرعة اتخاذ إجراءات علاجية لهذه الحالة، خاصة أن فترة العلاج تستمر مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويتلخص العلاج فى وضع نظام غذائى سليم بعيدا عن الزيوت والدهون والمقليات، إضافة إلى منح أدوية تساعد على حرق الدهون فى الجسم.

وأوضح التقرير، أن ارتفاع ضغط الدم فى هذه الحالات لا يصح أن يتم إعطاء دواء فيها لضبط الضغط، ولكن الأفضل أن يخفض من نسب الكولسترول والدهون والتى تساعد فى عودة طبيعة الجسم إلى معدلاتها.