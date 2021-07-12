شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ضربات القلب السريعة.. منها اضطراب كهرباء القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرعة ضربات القلب هو المصطلح الطبي لمعدل ضربات القلب الذي يزيد عن 100 نبضة في الدقيقة، وهناك العديد من اضطرابات نظم القلب التي يمكن أن تسبب تسارع دقات القلب في بعض الأحيان، فمن الطبيعي أن يرتفع معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة الرياضة أو كاستجابة للتوتر أو الصدمة أو المرض، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في بعض الحالات قد لا يسبب تسرع القلب أي أعراض أو مضاعفات، ولكن إذا تركت دون علاج يمكن أن يؤدي تسرع القلب إلى تعطيل وظائف القلب الطبيعية ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك السكتة القلبية المفاجئة أو الوفاة.

أسباب سرعة ضربات القلب

هناك عدة أنواع مختلفة من تسارع ضربات القلب، ويتم تجميعها وفقًا لجزء القلب المسؤول عن معدل ضربات القلب السريع وسبب تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي، وتشمل :

1:رجفان أذيني، الرجفان الأذيني هو معدل ضربات القلب السريع الناتج عن النبضات الكهربائية الفوضوية غير المنتظمة في الحجرتين العلويتين للقلب (الأذينين)، و تؤدي هذه الإشارات إلى تقلصات سريعة وغير منسقة وضعيفة في الأذينين.

قد يكون الرجفان الأذيني مؤقتًا ، لكن بعض النوبات لا تنتهي ما لم يتم علاجها، الرجفان الأذيني .

2: تسرع القلب فوق البطيني، تسرع القلب فوق البطيني هو ضربات قلب سريعة بشكل غير طبيعي تبدأ في مكان ما فوق الحجرتين السفليتين للقلب (البطينين)، إنه ناتج عن دوائر غير طبيعية في القلب تكون موجودة عادة عند الولادة وتخلق حلقة من الإشارات المتداخلة.

3:عدم انتظام دقات القلب البطيني، تسرع القلب البطيني هو معدل ضربات القلب السريع الذي يبدأ بإشارات كهربائية غير طبيعية في غرف القلب السفلية (البطينين)، ولا يسمح معدل ضربات القلب السريع للبطينين بالامتلاء والتقلص بكفاءة لضخ كمية كافية من الدم إلى الجسم.

4:الرجفان البطيني، يحدث الرجفان البطيني عندما تتسبب النبضات الكهربائية السريعة والفوضوية في ارتعاش غرف القلب السفلية (البطينين) بدلاً من ضخ الدم اللازم للجسم، و يمكن أن يكون هذا مميتًا إذا لم تتم استعادة نظم القلب الطبيعي في غضون دقائق مع صدمة كهربائية للقلب (إزالة الرجفان).