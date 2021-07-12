شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أطعمة فى مطبخك لا تنتهى صلاحيتها.. منها العسل والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من مكونات المطبخ التي قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات، يمكنك الاحتفاظ بمخزون في مطبخك من هذه المكونات، بما في ذلك الأطعمة الأساسية مثل الحبوب والأرز، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فإن مكونات المطبخ ذات العمر الافتراضي الطويل هي في الغالب صحية ومغذية، وتظل بعض الأطعمة مثل العسل والسكر آمنة وجيدة مدى الحياة، إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

مكونات مطبخ لا تنتهي صلاحيتها

عند تخزينها في الظروف المناسبة، فإن بعض الأطعمة لا تنتهي صلاحيتها أبدًا أو تتمتع بفترة صلاحية طويلة جدًا، وفيما يلى عدد من المكونات الثمانية المفيدة للمطبخ التي لا تنتهي صلاحيتها:

1. العسل

العسل يتبلور بمرور الوقت، لكنه لن يصبح قديمًا، في الأساس، العسل مقاوم قوي للتلف ويتكون من حوالي 17٪ من الماء ، وهي نسبة أقل من السماح للبكتيريا والفطريات بالنمو، يعمل كمادة حافظة كما يعمل العسل على تجفيف البكتيريا، إذا تبلور العسل بعد مرور بعض الوقت ، فما عليك سوى تحريك الوعاء المغلق أو وعاء العسل تحت الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، حتى يلين العسل ويعود إلى قوامه الطبيعي.

2. السكر

السكر هو أحد مكونات المطبخ الأكثر شيوعًا التي يتم استخدامها يوميًا تقريبًا ، تمامًا مثل الملح يجب تخزين السكر في برطمان مناسب وتأكد من عدم استخدام ملعقة مبللة لأخذ بعض السكر، إذا تم إبعاد السكر عن الرطوبة ، فيمكن أن يستمر بسهولة لسنوات، هناك احتمالية أن يتأثر نسيج السكر ، لكنه لن يفسد أبدًا، يجب تخزين كل من السكر الأبيض والبني في وعاء محكم الإغلاق.

3. الملح

يستخدم الملح كل يوم لتحضير الأكلات المختلفة، يستخدم الملح أيضًا للحفاظ على المواد الغذائية الأخرى، لذا فهو يلعب دور الحافظة الطبيعية، على غرار العسل، يعمل الملح أيضًا على تجفيف البكتيريا، وإذا قمت بتخزينه بشكل صحيح ، فيمكن استخدام الملح لسنوات.

4. الأرز الأبيض

من الأطعمة الأخرى التي لا تنتهي صلاحيتها الأرز الأبيض، ومع ذلك ، يجب دائمًا تخزينه في وعاء محكم الإغلاق، يمكن أن يفسد الأرز الأبيض فقط إذا كان يحتوي على نسبة عالية من الزيت.

5. صلصة الصويا

إذا كانت صلصة الصويا غير مفتوحة ، فيمكن أن تدوم مدى الحياة، إذا تم فتح زجاجة الصلصة ، فيمكن تخزينها في الثلاجة لمدة 2-3 سنوات تقريبًا.

تحتوي صلصة الصويا على كمية كبيرة من الملح، والذي يعمل بعد ذلك كمواد حافظة طبيعية ممتازة، يمكن الاحتفاظ بصلصة الصويا في الخزانة طالما أردت ، إذا كانت مغلقة.

6. الخل

الخل أيضًا يستخدم لحفظ العديد من الأطعمة، فهو مادة حافظة طبيعية ولها مدة صلاحية طويلة، يمكن أن يستمر الخل الأبيض وخل التفاح وخل الأرز والعديد من أنواع الخل الأخرى لسنوات ، دون الحاجة إلى تبريدها، فهذه السوائل حمضية بطبيعتها.